Modern Warfare 4 verschijnt niet op PS4 of Xbox One, maar wel op Switch 2

Infinity Ward heeft vandaag bevestigd dat Call of Duty Modern Warfare 4 niet meer voor de last-gen consoles (PS4 en Xbox One) zal komen, maar wel voor de Nintendo Switch 2.

Er werd al enige tijd gespeculeerd dat de game niet meer voor de last-gen consoles zou verschijnen en dat werd dan vandaag ook bevestigd door de ontwikkelaar. Daarnaast krijgen Nintendo Switch 2-eigenaren ook de kans om aan de slag te gaan met de nieuwste Call of Duty. Immers had Microsoft drie jaar geleden al beloofd dat de serie “in ieder geval de komende 10 jaar” voor de consoles van Nintendo zou verschijnen.

Call of Duty Modern Warfare 4 speelt zich af in Korea en moet een “nieuwe, rauwe en authentieke Call of Duty” worden. De game zal drie modi bevatten, namelijk de singleplayer, een multiplayer en DMZ zal weer zijn terugkeer maken.

De reden dat de game niet meer voor de vorige generatie consoles verschijnt, is vrij helder: de game is gewoonweg puur gemaakt om gebruik te maken van de extra krachten van de hedendaagse consoles.

Call of Duty Modern Warfare 4 staat gepland om op 23 oktober uit te komen. Zijn jullie al enthousiast?