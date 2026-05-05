Call of Duty zal niet meer op vorige generatie consoles verschijnen

Na ruim een decennium op de PlayStation 4 en Xbox One te zijn verschenen, zal Call of Duty voortaan nog alleen op de huidige generatie consoles verschijnen.

Op social media bevestigt Activision dat de komende Call of Duty (zeer waarschijnlijk Modern Warfare 4) alleen op de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X al komen. Hiermee reageert de uitgever ook direct op het gerucht dat de game op de PlayStation 4 zou worden getest.

Not sure where this one started, but it’s not true. The next Call of Duty is not being developed for PS4. — Call of Duty (@CallofDuty) May 4, 2026

Insider Alaix meldde van het weekend nog dat Infinity Ward speeltesten had gehouden voor de PlayStation 4-versie van Modern Warfare 4, maar dat blijkt dus niet waar te zijn. Of wellicht dat de speeltesten er juist voor gezorgd hebben dat de last-gen versie achterwege wordt gelaten.

Tot op heden is de komst van Modern Warfare 4 niet bevestigd, dus vooralsnog weten we niet welke game we dit najaar gaan krijgen en of het waar is dat de game in oktober verschijnt om voor GTA 6 uit te kunnen komen.

We weten wel dat de komende Call of Duty niet vanaf dag één meer op Xbox Game Pass zal verschijnen en dat dit de grootste reden is geweest waardoor de abonnementsdienst goedkoper is geworden.