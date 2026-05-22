F1 2026 Season Pack verschijnt begin volgende maand

Vorig jaar liet Codemasters al weten dat we dit jaar geen gloednieuwe F1-game krijgen, maar een grote update en nu weten we wanneer we die kunnen verschijnen.

Op 3 juni zal de F1 2026 Season Pack voor F1 25 dan verschijnen, waardoor het mogelijk wordt om met de nieuwe bolides en een nieuw circuit aan de slag te gaan. Dit jaar maken Audi en Cadillac namelijk hun intrede tot de koningsport en maken we kennis met het Madring (in Madrid) Circuit.

Het F1 2026 Pack is los aan te schaffen voor €29,99, maar je kunt hem ook in combinatie met F1 25 kopen voor nog geen zes tientjes.