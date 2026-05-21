Voormalige BioWare-ontwikkelaars richten nieuwe studio op

Een groep voormalige ontwikkelaars van BioWare, Inflexion Games en Timbre Games heeft een nieuwe indie studio opgericht: Studio Reset. Het Canadese team werkt momenteel aan een neon-noir supernatural mystery game.



De oprichters werkten eerder aan franchises zoals Mass Effect, Dragon Age, Anthem en The Long Dark. Met Studio Reset willen ze zich richten op kleinere, verhaalgedreven games met een sterke creatieve visie, in plaats van grootschalige AAA-projecten.

Volgens de studio draait hun eerste game om mysteries waarbij perspectief en onderzoek centraal staan. Daarnaast heeft Studio Reset ondersteuning gekregen van het Canada Media Fund om de ontwikkeling van het project te ondersteunen.

Volgens creative director Kaelin Lavallée ligt de focus niet op het nabootsen van blockbuster-games met een kleiner budget, maar juist op een compactere en bewustere ontwikkelstructuur. Het team wil originele werelden creëren met een sterke creatieve visie, terwijl de studio bewust klein blijft om duurzaam te kunnen werken.

De eerste game van Studio Reset wordt omschreven als een supernatural mystery met een sterke nadruk op onderzoek en perspectief. Design director Kris Schoneberg geeft aan dat spelers mysteries voorgeschoteld krijgen waarbij observatie en interpretatie centraal staan. Verschillende personages brengen ieder hun eigen achtergrond, expertise en blinde vlekken mee naar een onderzoek, wat invloed heeft op hoe spelers informatie ervaren.