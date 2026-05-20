Nieuwe Kingdom Come zou volgend jaar al kunnen verschijnen

Warhorse Studios werkt niet aan één, maar twee ambitieuze projecten. Naast een nieuwe Kingdom Come werkt de ontwikkelaar ook aan een Lord of the Rings game.

Hiermee bevestigt de studio de geruchten die over een nieuwe Lord of the Rings RPG, nadat men er eerder cryptisch over was. Fans van Kingdom Come zullen vast verheugd zijn met dit nieuws, nu ze weten dat er zowel een nieuw deel van hun RPG komt als een RPG van Lord of the Rings.

Embracer Group, het moederbedrijf van Warhorse Studios, heeft in een financiële update bekendgemaakt dat de nieuwe Kingdom Come-titel in volle ontwikkeling is en mogelijk al medio 2027 kan verschijnen.

Kingdom Come nog voor april 2028?

Het lijkt erop dat de volgende Kingdom Come-game geen ‘Deliverance’-titel zal zijn, wat het speelveld drastisch zou kunnen veranderen. Het zou zelfs een game in een andere categorie kunnen worden, weg van de epische RPG’s die fans van de bijna tien jaar oude franchise gewend zijn.

In een recente financiële update heeft Embracer Group de aankondiging toegelicht en aangegeven dat ze van plan zijn om het volgende deel in het volgende fiscale jaar aan de spelers te presenteren.

Voor degenen die niet zeker weten wat dat betekent: het gaat om de periode tussen april 2027 en maart 2028. Dat zou kunnen betekenen dat we volgende zomer al een nieuwe Kingdom Come-game hebben, maar zoals altijd is het verstandig om je verwachtingen wat bij te stellen.

Er werken meer dan 250 ontwikkelaars bij Warhorse, maar we leven nog steeds in een wereld waarin de levertijden fluctueren.

Het is nu aan de fans om te bedenken wat er verder in het Kingdom Come-universum gaat gebeuren. Embracer Group en Warhorse hebben beloofd dat er binnenkort meer informatie komt, maar voorlopig blijft het gissen.