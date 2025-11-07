Kingdom Come Deliverance 2 dit weekend gratis te spelen op Steam en Xbox

Warhorse Studios en Deep Silver kondigen aan dat vanaf vandaag Kingdom Come: Deliverance 2 gratis te spelen is op zowel Steam als Xbox (6 – 10 november).

Voor wie zich nog niet in een harnas heeft gehesen, is dit het perfecte moment om je onder te dompelen in een verhaal over wraak, verraad en gewaarwording in dit epische RPG-avontuur.

Gelijktijdig met het gratis weekend is de game met kortingen tot 40% verkrijgbaar op Steam (6-13 november) en Xbox (6-19 november). Game-saves uit de gratis proefversie worden overgeheveld naar de volledige aankoop.

Ruim 3 miljoen spelers gingen je voor. Geprezen om het meeslepende verhaal, verbeterde gevechten en prachtige open wereld, kreeg de titel duizenden positieve recensies van spelers en critici over de hele wereld, met een Metacritic-score van 88%, een Opencritic-score van 95% en een ‘zeer positieve’ beoordeling op Steam, waar 94% van alle gebruikers een positieve recensie gaf.

Kingdom Come: Deliverance 2 is nu verkrijgbaar voor PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro en Xbox Series X|S. Ontgrendel de volledige ervaring met Kingdom Come: Deliverance 2 Gold Edition, inclusief de basisgame, Gallant Huntsman’s Kit en Expansion Pass (met toegang tot alle drie de betaalde verhaal-DLC’s en het Shields of Season-passing pack).