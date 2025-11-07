Kirby Air Riders dit weekend te testen: op deze tijden kun je spelen!

Nintendo heeft een vriendelijke reminder gestuurd om te melden dat de “Global Test Ride” van Kirby Air Riders vanaf morgen te spelen zijn. Dit kan alleen wel op specifieke tijden.

De “Global Test Ride” van de game is op de volgende tijden te spelen:

Zaterdag 8 november: 09:00 – 15:00

Zondag 9 november: 01:00 – 07:00

Zondag 9 november: 16:00 – 22:00

Zaterdag 15 november: 09:00 – 15:00

Zondag 16 november: 01:00 – 07:00

Zondag 16 november: 16:00 – 22:00

Om alle functies van de Kirby Air Riders: Global Test Ride te kunnen gebruiken heb je een Nintendo Switch 2, een internetverbinding en een betaald Nintendo Switch Online-lidmaatschap nodig. Je kunt de rijlessen en Air Ride-stand ook zonder Nintendo Switch Online-lidmaatschap spelen.

Kirby Air Riders zal zelf op 20 november verschijnen, exclusief voor de Nintendo Switch 2.