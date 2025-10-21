Nintendo komt aankomende donderdag met twee Kirby Air Riders Direct

Nintendo heeft laten weten dat ze de tweede Kirby Air Riders Direct op 23 oktober zullen houden en deze zo’n 60 minuten in beslag zal nemen.

In augustus hield de platformhouder al een Direct ten ere van de racegame, die ook een modus heeft die meer lijkt op Super Smash Bros dan Mario Kart. Enfin, aanstaande donderdag zal regisseur Masahiro Sakurai weer meer gaan vertellen over wat ons te wachten staat.

Kijk op donderdag 23 oktober om 15:00 naar de 2e #KirbyAirRiders Direct van Masahiro Sakurai. De livestream van deze presentatie duurt ongeveer 60 minuten en brengt nog meer informatie over deze aankomende #NintendoSwitch2-game. Bekijk ‘m hier: https://t.co/LjZTgXxKgB pic.twitter.com/mdbA8TtlQP — Nintendo Nederland (@NintendoNL) October 21, 2025

Kirby Air Riders komt op 20 november exclusief naar de Nintendo Switch 2.