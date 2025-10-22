Battlefield 6 trailer toont wat je te wachten staat in het eerste seizoen

Op 28 oktober zal het eerste in-game seizoen van Battlefield 6 van start gaan en vandaag heeft EA de eerste trailer vrijgegeven!

In de trailer zien we onder andere de nieuwe levels, wapens en content die gedurende het seizoen worden geïntroduceerd.

In Battlefield 6 zullen de seizoen uit drie fases bestaan, waarvan het eerste deel dus op 28 oktober verschijnt. Het eerste deel heet Rogue Ops en introduceert het level Blackweld Fields, wat een groot level zal worden. Daarnaast komt ook de modus Strikepoint, wat een 4vs4 modus is.

Het tweede deel heet California Resistance en zal op 18 november van start gaan. Deze introduceert het level Eastwood, dat zich afspeelt in de buitenwijken van Zuid-Californië. Deze fase brengt ook een nieuwe modus genaamd Sabotage, waarin spelers zoveel mogelijk locaties van hun tegenstanders moet zien te vernietigen.

Tot slot komt op 9 december Winter Offensive dat allerlei in-game evenementen met zich mee brengt en ook het level Empire State in winterse sferen brengt. Alle spelers kunnen aan de slag gaan met de seizoen zonder daar extra voor te hoeven betalen. EA wil namelijk dat alle spelers evenveel kans krijgen om nieuwe content vrij te spelen.

Battlefield 6 is sinds 10 oktober verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X en is al een enorm succes voor EA.