Zeven miljoen verkochte exemplaren van Battlefield 6 verkocht

Na de meest succesvolle bèta in de geschiedenis zijn de verkoopcijfers van Battlefield 6 ook erg goed. Er zijn namelijk zeven miljoen exemplaren van de game over de toonbank gevlogen, en dat in slechts vijf dagen tijd!

In een persbericht laat EA weten dat Battlefield 6 de meest succesvolle release in de geschiedenis van de franchise kent. Die zeven miljoen gamers (en groeiende) zijn goed voor 172 miljoenen potjes en daarnaast werd er voor in totaal 15 miljoen uur aan gameplay bekeken in livestreams.

Byron Beede, General Manager van Battlefield, laat in een reactie op het succes van de game het volgende weten:

“Allereerst willen we onze spelers bedanken. Battlefield 6 is samen met onze fans gebouwd. Vanaf het eerste concept, via de implementatie van Battlefield Labs tot aan de Open Beta die records verbrijzelde, zijn we geobsedeerd geweest door spelersfeedback. Samen met onze spelers hadden we één doel: de beste Battlefield ooit maken. En dit is nog maar het begin: ons eerste seizoen met nieuwe content begint al over twaalf dagen.”

Vince Zampella, Executive Vice President, voegt daar aan toe:

“We nemen momenten als deze nooit voor lief, dus ik wil onze oprechte dank uitspreken aan onze wereldwijde Battlefield Studios en gepassioneerde community die ons heeft geholpen dit punt te bereiken. We waarderen het dat jullie bij ons zijn voor de gedenkwaardige lancering van Battlefield 6. Er komt nog veel meer naar de game in de komende weken.”

Battlefield 6 is sinds 10 oktober verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Hebben jullie de game al in huis? Wat vinden jullie er tot nu toe van?