Quantic Dream werkt nog steeds aan Star Wars Eclipse, maar ook aan competitieve multiplayergame

Quantic Dream heeft laten weten nog steeds aan Star Wars: Eclipse te werken, maar daarnaast ook bezig te zijn met een competitieve multiplayergame.

In een bericht op de officiële website van het bedrijf meldt studiochef David Cage dat er nog steeds aan Star Wars: Eclipse gewerkt wordt en dat hij niet kan wachten om meer over de game te kunnen delen. De game werd al jaren geleden aangekondigd, maar sindsdien horen we maar mondjesmaat over de game.

Daarnaast werkt de ontwikkelaar dat er ook gewerkt wordt aan een competitieve multiplayergame:

“De nieuwe game zal onze fans mogelijk verrassen, omdat het heel anders is dan wat we tot nu toe hebben ontwikkeld. Maar risico’s nemen, onszelf uitdagen en nieuwe manieren om games te spelen en verhalen vertellen is altijd al onderdeel geweest van ons DNA.”

De ontwikkelaar kan aan meerdere projecten tegelijkertijd werken doordat het sinds 2018 verdubbeld is qua medewerkers. Zo opende het bedrijf een nieuw hoofdkantoor in Parijs en werd er ook in Montreal een nieuwe studio geopend.

Quantic Dream’s founder and President David Cage has some important news to share! Check it out here:https://t.co/OtZalAXd4O — Quantic Dream (@Quantic_Dream) October 16, 2025

Quantic Dream staat bekend om games als Detroit: Become Human, Heavy Rain en Beyond: Two Souls. Sinds 2018 werkt het bedrijf als onafhankelijke studio verder en in dat jaar verscheen ook hun laatste game (Detroit: Become Human).