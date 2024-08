Schrijver Star Wars: Eclipse is opgestapt

Star Wars: Eclipse lijkt grote problemen te kennen. Het is al bijzonder stil rondom de game die al in 2021 werd aangekondingd en nu is Adam Williams (de lead writer van de game) opgestapt.

Op LinkedIn geeft de schrijver te kennen uit zijn eigen zijn opgestapt bij Quantic Dream, waar hij al meer dan 10 jaar werkzaam was. Zo was hij ook de lead writer van Detroit: Become Human.

Hij heeft al wel een nieuwe uitdaging gevonden in de vorm van een eigen studio, die overigens nog geen naam heeft. Wel geeft hij te kennen dat er al een aantal getalenteerde ontwikkelaars heeft weten aan te trekken.

“Na bijna 10 jaar bij Quantic Dream, verlaat ik mijn plek om een nieuwe studio op te richten, samen met een groep erg getalenteerde ontwerpers en ontwikkelaars. We kunnen nog niet al te veel zeggen. We werken aan iets heel innovatiefs, speciaals, en voor nu, erg geheims. Meer daarover snel. Ik heb veel van jullie al gesproken via Quantic Dream en Lucasfilm, dus dank je voor alles rondom Detroit en Eclipse. Het was een geweldig avontuur.”

Star Wars: Eclipse werd tijdens de Game Awards van 2021 onthuld, middels onderstaande trailer. Sindsdien is het eigenlijk heel stil rondom de actie-avonturengame uit een galaxy far, far away. Wel liet Lisa Pendse (Vice President van de marketing van Quantic Dream) in 2023 weten dat de game gewoon nog bestond.