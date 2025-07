Werkt From Software aan Dark Souls remake? We Were Here naar Switch en meer in overig nieuws week 29

De zomervakantie is voor iedereen inmiddels al begonnen of een tijdje bezig, maar wij op de redactie zitten nog niet bepaald in de vakantiemodus. Er was gelukkig weer een hoop te melden/ zien. We hebben het op een rijtje gezet!

Nieuws

Oeps foutje bij de BBC Breakfast, want tijdens de show werd een NES-catridge gespot in een SNES-console. Buiten dat het niet werkt en niet goed pas, was het een beetje domme actie, aangezien Nick Poole, de ceo van de Britse game-industriebond UKIE, te gast was om te vertellen over de groei aan de populariteit van retrogaming. Gelukkig kijken er maar 6,5 miljoen mensen naar het programma en stroomde social media niet vol met reacties.

In een verklaring aan VGC laat het bedrijf weten dat het studioteam dit heeft klaargezet en zij tijdens de opnames niet meer konden wijzigen.

Bij The Elder Scrolls IV: Oblivion remastered en Metal Gear Solid Delta Snake Eater-ontwikkelaar is een flinke ontslagronde geweest. Maar liefst 270 medewerkers hebben het bedrijf moeten verlaten. De ontwikkelaar zou namelijk te veel uitgeven aan het ontwikkelen van hun games en daarnaast geen goede afspraken met de eigenaren van de IP hebben gemaakt met betrekking tot bonussen. Hierdoor zouden de teams al te veel onder spanning komen te staan, omdat het vaak nog twijfelachtig is of de games die zij maken ook daadwerkelijk winstgevend zullen worden.

Mocht je dit weekend nog geen idee hebben wat je moet doen en een spel zoeken waar je wel even zoet mee bent dan kun je Civilization 6 gratis scoren in de Epic Games Store!

Serie/ fimnieuws

De nieuwe Resident Evil verfilming van regisseur Zach Cregger zal een compleet origineel verhaal vertellen en dus geen connecties hebben met de personages uit de film. Dat meldt scooper DanielRPK via Coming Soon. Austin Abrams (Euphoria) zal de rol van Brian op zich nemen.

The Last of Us seizoen 3 verschijnt pas in 2027 en dat is deze week opnieuw bevestigd door HBO CEO Casey Bloys. Daarnaast zou het zo maar kunnen dat we geen vierde seizoen krijgen, maar dat Craig Mazin alles in één seizoen gaat doen. In het gesprek met Variety geeft Bloys ook te kennen dat de serie, ondanks het opstappen van Neil Druckmann, nog steeds in goede handen is.

Er is een teaser van Mortal Kombat 2 vrijgegeven waarin we Karl Urban (The Boys, Thor: Ragnarok) als Luke Cage zijn mannetje zien staan. De tweede verfilming van de vechtgame zal op 25 oktober op het witte doek te zien zijn.



Niet heel veel later zou er zelfs een volledige trailer van Mortal Kombat 2 worden vrijgegeven, enjoy!

Er zijn twee acteurs onthuld voor The Legend of Zelda verfilming en het gaat om de twee belangrijkste rollen. Link zal namelijk gespeeld worden door Benjamin Evan Ainsworth (Son of a Critch) en Prinses Zelda door Bo Bragason (Renegade Nell).

The live action The Legend of Zelda movie has its leads according to Shigeru Miyamoto. Zelda will be played by Bo Bragason, and Link by Benjamin Evan Ainsworth. The movie will be out in May 2027. pic.twitter.com/ouinQx0okq — Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 16, 2025

Netflix gaat in samenwerking met Ubisoft werken aan een Assassin’s Creed live-action serie. Daarin zullen Robert Patino (DMZ, Westworld, Sons of Anarchy) en David Wiener (Halo, Homecing, The Killing) de rollen van showrunners en uitvoerende producenten worden. Het lijkt er in ieder geval op dat Ubisoft met de twee genomineerde voor een Emmy award hoge ogen wil gooien.

Trailers

Het Rotterdamse Total Mayhem Games heeft laten weten dat de eerste drie delen van de We Were Here franchise naar de Nintendo Switch zullen komen. Het is alleen nog niet bekend wanneer We Were Here, We Were Here Too en We Were Here Together op de hybride console van Nintendo komen.

Old Scool Rally komt later dit jaar ook naar de PlayStation 4, PlayStation 5 en Nintendo Switch. De arcade-achtige rallygame is een ode aan de games uit de jaren negentig. De game was al sinds vorig jaar juli verkrijgbaar op Steam via Early Access.

Voor de Gothic Remake werd een nieuwe video vrijgegeven waarin de focus op de grafische stijl wordt gelegd. Op 1 augustus kunnen we meer van de remake verwachten, want dan houdt THQ hun Digital Showcae 2025.

Van Jurassic World Evolution 3 werd er een trailer vrijgegeven waarin we de Lokiceratops te zien krijgen. De dinosaurus werd in 2019 ontdekt en heeft zijn naam te danken aan de Noorse god Loki.

Capcom heeft deze week Resident Evil: Survival Unit voor het eerste getoond. De strategische mobiele game bevat verschillende bekende personages als Leon S. Kennedy, Claire Redfield en Jill Valentine en kan zowel in je eentje als via online multiplayer gespeeld worden.

SEGA heeft een nieuwe trailer van Sonic Racing: Crossworlds vrijgegeven die dieper in gaat op de customization-opties, maar ook de gadgets die je in de game zult kunnen gebruiken. Waar Mario Kart World de opties wat heeft teruggeschaald, biedt Sonic’s kartgame een ontiegelijke hoeveelheid opties!



Er werd deze week ook een nieuwe trailer van Borderlands 4 vrijgegeven waarin Claptrap in het zonnetje wordt gezet. Voor degene die het energierijke robotje irritant vinden: er komt een slider waarbij je zijn volume kunt instellen!



Dreams of Another is een van die games die opvalt door diens stijl, maar ook de gameplay. Je moet namelijk op dingen knallen om nieuwe dingen te kunnen ontdekken. De game is deze week voorzien van een releasedatum en dat is 10 oktober! Dan komt de game naar de PC en PlayStation 5, met ondersteuning voor PlayStation VR 2.

Geruchten

De beruchte Halo Combat Evolved Remake heeft volgens RebsGaming op YouTube geen multiplayer. Deze bron schijnt volgens Insider Gaming betrouwbaar te zijn als het op Halo nieuws aan komt. Voor multiplayer liefhebbers is er echter nog wel goed nieuws. Certain Affinity zou namelijk werken aan een losstaande multiplayergame. Deze zou ontstaan zijn na het annuleren van de Battle Royale modus voor Halo Infinite. Daarnaast zou ook Halo Studios nog aan “Halo 7” werken, die overigens pas op de volgende generatie Xbox zal verschijnen.

Volgens MP1st werkt Square Enix aan een remake van Dragon Quest 7. De bronnen van de website melden dat het om een volledige remake gaat en niet een remaster, dus fans kunnen meer verwachten dan verbeterde visuals. De game zou in de eerste helft van 2026 moeten verschijnen, alleen heeft Square Enix nog niks bevestigd.

Dezelfde website claimt ook gehoord te hebben dat FromSoftware aan een remake van een Dark Souls-game werkt. Deze zou onder de projectnaam “FMC” door het leven gaan. Alle Dark Souls game hadden in het verleden een projectnaam die met een F begon en Hidetaka Miyazaki eerder liet weten geen nieuw deel te willen maken, verwacht men dat het om een remake gaat.

Call of Duty Black Ops 7 zal Gamescom Opening Night Live openen, maar volgens geruchten zal de game later verschijnen dan we nu inmiddels gewend zijn. De game zou mogelijk “pas” op 14 november in de winkels komen te liggen.