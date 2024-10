Geannuleerde Battle Royale modus Halo had een “gamechanger” kunnen worden

Mike Clopper, de voormalige design director van Certain Affinity, heeft op LinkedIn bevestigd dat Certain Affinity bezig was met een Battle Royale modus voor Halo. Helaas zullen we het nooit spelen, want het werd geannuleerd.

Op zijn LinkedIn-pagina geeft Clopper te kennen dat hij leiding heeft gegeven aan een groot team dat aan de modus werkte. De design director is van mening dat de Battle Royale een gamechanger had kunnen worden en hij en het team er met veel plezier aan heeft gewerkt en mogen spelen. De gehele ervaring was volgens hem fantastisch, ondanks dat het geannuleerd is.

Er werd al jaren gespeculeerd over een dergelijke modus voor Halo, maar nog nooit werd het echt concreet. Er kwam wel eens wat informatie naar boven, maar Microsoft heeft er nog nooit iets over gemeld. De modus zou zich afspelen op een map op de Zeta Halo-ring, dat uit meerdere fragmenten zou bestaan. Spelers zouden gedropt worden door ODST-pods en in het level schilden en verschillende items kunnen looten en zelfs mini missies uitvoeren. Gedurende de potjes zouden Pericans langs vliegen om Warthogs en Falcons te droppen.

Hadden jullie een Battle Royale in het Halo-universum wat gevonden?