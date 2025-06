Steam Summer Sale gestart, Rematch begint goed en meer in overig nieuws week 26

De zomer begint zich aan te melden en het nieuws wordt ook wat minder. Desondanks hebben we toch weer wat artikelen voor jullie gevonden en kort samengevat!

Nieuws

Goed nieuws voor de Mafia fans onder ons. Mafia: The Old Country is namelijk goud gegaan. Dat wil zeggen dat de productie ervan voltooid is en dat het team zich nu alleen nog bezig zal houden met de day one patch en de game op disks zetten. De game verschijnt op 8 augustus voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Mafia: The Old Country has gone gold. We can’t wait to welcome you into our Family on August 8, 2025! pic.twitter.com/HRaXPVarA7 — Mafia Game (@mafiagame) June 20, 2025

Vorige week meldden we al dat Lies of P de mijlpaal van drie miljoen verkochte exemplaren had bereikt. Om dit te vieren, hebben alle ontwikkelaars van uitgever Neowiz een Nintendo Switch 2, een bonus van ruim €6300 en twee weken betaald vakantie (dit is boven de 15 dagen die al verplicht zijn in Zuid-Korea) gekregen.

Sloclap heeft laten weten dat er van Rematch, hun online voetbalgame, al meer dan één miljoen exemplaren zijn verkocht. In de game speen twee teams van vijf voetballers het tegen elkaar op. De game kent geen regels als buitenspel en ook zijn overtredingen toegestaan. De game lijkt visueel gezien erg op hun vorige game Sifu.

Ook de indiegame Peak heeft goede zaken gedaan en een mijlpaal van één miljoen verkochte exemplaren gehaald. In de co-op game kun je met tot vier spelers de uitdaging aan gaan om de top van een berg te bereiken. Echter zijn er allerlei hordes af te leggen, zoals het feit dat je van de berg afgegooid wordt als er medebeklimmers worden achtergelaten. Update 27 juni: Er zijn er zelfs al twee miljoen exemplaren van de game verkocht. De game blijft maar pieken (ba dum tshh)

Assassin’s Creed Shadows gaat een crossover doen met Critical Role. Stemacteur en Critical Role-castlid Robbie Daymond liet in een video weten dat een personage dat hij eerder in een speciale Assassin’s Creed: Shadows oneshot – een D&D-avontuur dat in één ruk doorgespeeld kan worden – op 25 juni naar Assassin’s Creed: Shadows komt.

Houd de hand op de knip, want Steam heeft de Summer Sale gestart! Dat betekent ongetwijfeld dat je weer een sloot games in huis gaat halen die je waarschijnlijk over een paar maanden weer vergeet. Zo heeft Bethesda een aantal games voorzien van flinke kortingen, maar ook games als Kingdom Come Deliverance 2, Assassin’s Creed Shadows, God of War Ragnarök, Helldivers 2, Sons of the Forest, Deathloop, Little Nightmares 2, Civilization 7, Palworld, Doom Eternal, Cyberpunk 2077, Farming Simulator 25, Grand Theft Auto 5, Fallout 76, Hogwarts Legacy, Blue Prince, Ghost of Tsushima en Metaphor ReFantazio zijn met een flinke korting te scoren!

Don’t Nod heeft weer een ontslagronde aangekondigd. Het is niet duidelijk om hoeveel medewerkers het dit keer gaat, maar een aantal voormalig medewerkers laat via LinkedIn weten niet meer bij de Jusant en Lost Records-ontwikkelaar in dienst te zijn.

Serie/ fimnieuws

Er zijn wat acteurs onthuld die een rol in de Street Fighter film gaan spelen. Zo speelt Callina Liang de rol van Chun-Li en zal 50 cent (Curtis Jackson) de rol van Balrog op zich nemen.

Trailers

Spongebob en zijn vrienden uit Bikinibroek zullen hun opwachting maken in Sonic Racing: Crossworlds. Naast onder andere Spongebob en Patrick zal er ook een race zijn die diep in de zee wordt gehouden.

Rebel Wolves heeft een trailer van The Blood of Dawnwalker vrijgegeven waarin we een uitgebreide blik krijgen op wat voor avontuur ons volgend jaar staat te wachten. In de game stappen spelers in de schoenen van Coen, iemand die veranderd is in een Dawnwalker. Hij is iemand die de grens tussen de wereld van de dag en het rijk van de nacht bewandelt.



Powerwash Simulator is met meer dan 17 miljoen spelers een enorm succes en dat was genoeg reden voor FuturLab om een sequel te maken. Daarin kunnen spelers onder andere abseilen om muren en grote objecten schoon te krijgen en is er de nieuwe zeepmechanisme waardoor het makkelijker moet worden om grote gebieden schoon te krijgen. In de onderstaande video krijg je nog meer te zien van de game!

De Enhanced Edition van Senua Saga: Hellblade 2 verschijnt op 12 augustus voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Deze versie brengt onder andere een performance modus (60fps), een verbeterde fotomodus, de Dark Rot-uitdagingsmodus en commentaar van de ontwikkelaars. Voor de PlayStation 5 zal er ook een Deluxe Edition komen, waarbij ook de verbeterde versie van Hellblade: Senua’s Sacrifice in zit. Spelers die deze game al voor de PlayStation 4 hadden gekocht, kunnen hem overigens kosteloos upgraden naar de PlayStation 5.

Tony Hawk Pro Skater 3 + 4 krijgt diverse nieuwe levels, zoals Waterpark en Pinball Park. Van laatstgenoemde werd deze week een nieuwe video vrijgegeven!



Nintendo breidt de GameCube-games voor Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket abonnees op 3 juli uit met Super Mario Strikers. Het was de eerste game van Mario waarin alle bekende personages uit de serie het tegen elkaar opnemen op een voetbalveld.



Tijdens Capcom’s livestream vannacht werd niet alleen Resident Evil Requiem getoond, maar ook Pragmata werd getoond. In de video zien we wat van de gameplay, maar krijgen ook wat meer van het verhaal te zien. De futuristische setting ziet er erg gaaf uit!



Geruchten

We hebben het eerder deze week al over gehad dat Microsoft weer een aantal medewerkers op straat gaat zetten en volgens The Verge schijnt ook Forza Motorsport-ontwikkelaar Turn 10 getroffen te worden. Het is overigens nog niet bevestigd, dus neem het vooralsnog met een korrel zout!