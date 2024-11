Volgens Phil Spencer worden er geen Xbox games meer uitgesloten voor multi-platform release

Microsoft’s Phil Spencer heeft in een gesprek met Bloomberg door laten schemeren dat er geen “rode strepen” zijn gezet door namen van games die mogelijk naar de PlayStation 5 (en andere consoles) komen.

Microsoft is sinds begin dit jaar steeds meer een multi-platform bedrijf geworden. Immers lijken de investeringen van Microsoft niet (snel genoeg) geld terug te brengen in het laadje. Zo begon het nog met games als Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Pentiment en Grounded, die inmiddels allemaal al op de PlayStation 5 te spelen zijn.

Zelfs Halo niet garant als exclusieve game

Nu staan voor volgend jaar ook MachineGames’ Indiana Jones and the Great Circle op de planning, net als Doom: The Dark Ages. Inmiddels lijkt het er steeds meer op dat geen enkele first party game meer exclusief op Xbox-platformen gaat verschijnen (PC, Xbox en Cloud). Zelfs Halo lijkt mogelijk in de toekomst naar de concurrent te verschijnen.

In gesprek met Bloomberg meldt Xbox-chef Phil Spencer dat Xbox moet gaan leveren voor Microsoft, doordat ze zo veel ruimte hebben gekregen. Dit wil men dus gaan doen door games een multi-platform release te geven.

Het is dus wel duidelijk dat exclusieve games niet meer de prioriteit hebben bij Xbox, maar welke games zullen er dan allemaal naar de PlayStation 5 komen. Daarop geeft Spencer een duidelijk antwoord door te zeggen dat er geen games met “rode strepen” zijn voorzien, waaruit moet blijken dat bepaalde games niet multi-platform zullen worden. Weet je nog dat hij ooit zei dat bepaalde games echt nooit naar andere platformen zou komen?!

Maar goed Halo zou een van de grootste verrassingen zijn als die ooit naar de PlayStation 5 zal komen. Echter is Halo Studios (voorheen 343 Industries) onlangs overgestapt van de Slipspace Engine naar Unreal Engine 5, waardoor het makkelijker zou moeten worden om games op andere platformen uit te brengen.

Opvallend genoeg zegt Spencer dat het nog te vroeg is om hierover een beslissing te maken voor de volgende Halo, aldus wat hij tegen Bloomberg heeft gezegd. Het zou misschien kunnen dat eerdere Halo-games eerst naar de concurrentie komen, zoals de Master Chief collection of Halo: Infinite. We gaan het natuurlijk in de gaten houden!