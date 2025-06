Meta Quest 3S Xbox Edition niet in Nederland verkrijgbaar

Microsoft heeft vandaag de komst van de Meta Quest 3s Xbox Edtion bevestigd en hoewel de VR-headset te pre-orderen is, vallen wij Nederlanders weer buiten de boot.

Eerder deze week lekte al een foto van de speciale Xbox VR-bril en uiteraard kon Microsoft niks anders doen dan hem te onthullen. De Meta Quest 3s Xbox Edition is vanaf vandaag te bestellen op de site van Meta, maar als je vanaf Nederland naar de website gaat, krijg je te zien dat de headset hier niet beschikbaar is. Via de site van Microsoft kom je zelfs op een pagina terecht die “niet gevonden” is.

In de landen waar de Xbox vr-bril wel te verkrijgen is, krijg je voor $399 de standalone headset met de Touch Plus-controllers, een gelimiteerde draadloze Xbox-controller, een Elite Strap, drie maanden aan Meta Horizon+ en drie maanden aan Xbox Game Pass Ultimate.

Eigenaren kunnen de games kopen in de online winkel van Meta of anders kun je de spellen ook spelen via de cloud met de Xbox app. Vooralsnog lijkt het er dus op dat wij hier in Nederland deze headset nooit zullen krijgen.