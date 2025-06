Project Motor Racing verschijnt op 25 november

De game komt uit de hoed van Ian Bell, die bekend staat als een van de breinen achter Project Cars. Er zullen 70 bolides (van GT tot aan de LMDh hypercars) aanwezig zijn en die zullen over 27 verschillende circuits gaan scheuren.

Hoewel er nog niet heel veel van die circuits (en bolides) onthuld zijn, zien we in een trailer onder andere de Nürburgring de revue passeren, maar ook Lime Rock Park, Canadian Tire Motorsport Park en het Zuid-Afrikaanse Kyalami.

Project Motor Racing werd in eerste instantie aangekondigd als GTRevival, maar blijkbaar wilde Bell de game toch een beetje hetzelfde noemen als zijn voorgaande games. De game wordt ontwikkeld op dezelfde engine als Farming Simulator en dat heeft te maken met de publicatiedeal die de ontwikkelaar met Giant Software sloot.

De game zal in ieder geval op de PC ondersteuning krijgen voor VR, maar het is nog niet bekend of de consoleversies datzelfde zullen doen. Vanaf 25 november zullen we weten hoe goed deze game wordt! Wat verwachten jullie ervan?!

On 25/11/25 discover if you have what it takes to survive your racing career in #ProjectMotorRacing

Negotiate your sponsors, choose your brand, buy your cars, and get ready to feel the high-stakes pressure of a pro motorsport career.

Race like a pro #BRINGEARPLUGS pic.twitter.com/Nv7WE6OXBH

— Project Motor Racing (@projectmracing) June 24, 2025