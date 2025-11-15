Project Motor Racing trailer toont AI-gestuurde tegenstanders in actie

Straight4 Studio, van Project Cars-ontwikkelaar Ian Bell, heeft een nieuwe video van Project Motor Racing vrijgegeven. Daarin zien we hoe moeilijk het de AI-gestuurde tegenstanders je zullen maken.

In de video zien we het circuit Sebring, dat uitermate veel opties lijkt te hebben voor inhaalmogelijkheden, maar ook gedeeltes bevat waar je goed op je hoede moet zijn. De vijf minuten durende video toont eerst het kwalificatiegedeelte en daarna een deel van de race. Het ziet er in ieder geval veel belovend uit!

Project Motor Racing verschijnt op 13 november 2025 voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.