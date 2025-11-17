Ubisoft gebruikte generative AI voor Anno 117: Pax Romana

Ubisoft is betrapt op het gebruik van generative AI voor Anno 117: Pax Romana. Fans waren snel genoeg om dit aan te tonen op platformen zoals Reddit. Ubisoft heeft hier een statement over uitgebracht.

Fans waren niet blij toen ze erachter kwamen dat Ubisoft AI-art gebruikt voor de laadschermen in de nieuwste Anno game. Ze hebben verschillende voorbeelden laten zien waarin duidelijk gebruik werd gemaakt van AI door middel van fouten in de afbeeldingen. Dit zijn geen subtiele fouten, zo miste iemands hoofd of arm op de voor- of achtergrond. Het is begrijpelijk dat spelers hier niet blij mee zijn, want je betaalt minstens 60 euro voor de game op Steam.

Ubisoft heeft een uitspraak hierover gedaan nadat The Gamer vroeg om duidelijkheid. Ze hebben aangegeven dat de afbeelding een placeholder was.

“This image was a placeholder asset that unintentionally slipped through our review process. The final image is attached here and will replace the current version of this artwork with the upcoming 1.3 patch. With Anno 117: Pax Romana being our most ambitious Anno yet, we’ve assembled the largest team of artists ever for the franchise and to help meet the project’s unique scope, they use AI tools for iterations, prototyping, and exploration. Every element players will experience in the final game reflects the team’s craft, artistry, and creative vision.”

Ze geven aan dat de afbeeldingen ter referentie gebruikt werden en dat in patch 1.3 de AI-afbeeldingen vervangen zullen worden.

In 2024 heeft Ubisoft vertelt dat ze experimenteren met generative AI om interacties met NPC’s te veranderen. Het doel is om de interactie tussen spelers en NPC’s te verbeteren. Ze willen dat spelers “echte gesprekken” kunnen voeren met NPC’s, zodat de wereld realistischer aanvoelt. Hier hebben ze niets gezegd over het gebruik van AI-art.