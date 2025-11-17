Capcom zegt dat de PC versie van Resident Evil Requiem beter zal zijn dan die van Monster Hunter Wilds

Capcom werkt hard aan de PC-versie van Resident Evil Requiem en dat geven ze aan in de Q&A van hun earnings report van dit jaar.

Spelers waren teleurgesteld over de performance van Monster Hunter Wilds op de PC. Toen Resident Evil Requiem werd aangekondigd waren spelers hier ook skeptisch over, maar volgens Capcom hoeven ze zich geen zorgen te maken. Tijdens hun Q&A van hun earnings report werd gevraagd of er technische issues zullen zijn zoals bij Monster Hunter Wilds. Capcom zei het volgende:

“Resident Evil Requiem differs from Monster Hunter Wilds in terms of gameplay, system architecture, and network features. At present, we do not anticipate similar risks. We are developing the game to provide a smooth gaming experience across a wide range of PC specifications.”

In het kort: Resident Evil Requiem is een ander soort game dan Monster Hunter Wilds. Capcom verwacht hierdoor geen soortgelijke problemen als bij Monster Hunter Wilds en ontwikkelt de game op zo’n manier waardoor het gespeeld kan worden op verschillende soorten PC’s.

Resident Evil Requiem komt uit op 27 februari 2026. Wat zijn jouw verwachtingen voor de game en stelt Capcom’s statement over de PC-versie je gerust? Laat het weten in de comments!