Nintendo Switch 2 firmware update blokkeert geen third party-docks

Veel Nintendo Switch 2-gebruikers klagen over de nieuwste firmware update van hun console. Deze zou namelijk ervoor zorgen dat hun third party-docks niet meer te gebruiken zijn.

De update 21.0.0 brengt allerlei verbeteringen naar de console, maar volgens vele gebruikers ook een flinke nadeel. Spelers kunnen hun Switch 2 met dock van een ander bedrijf niet meer verbinden met hun TV. Op diverse platformen vragen fans zich af hoe ze dit kunnen omzeilen/ voorkomen.

In een verklaring aan Kotaku laat Nintendo weten men niet opzettelijk “legale docks van derden” voor de Switch 2 blokkeert. Dat helpt echter niet voor de vele mensen die nog steeds geen niet-officiële docks kunnen gebruiken. Hier is de volledige verklaring van Nintendo:

“De Nintendo Switch 2 geeft audiovisuele beelden weer zodra hij detecteert dat hij in een dock van de Nintendo Switch 2 is geplaatst. De Nintendo Switch doet hetzelfde en geeft audiovisuele beelden weer zodra hij detecteert dat hij in een dock van de Nintendo Switch is geplaatst. Nintendo heeft niet de intentie om de compatibiliteit met docks van derden te belemmeren of ongeldig te verklaren.”

Hebben jullie enige problemen met de firmware update van de Switch 2 ervaren? Zo ja, hebben jullie al een oplossing gevonden?!