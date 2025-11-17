Nintendo’s Black Friday Sale begint vandaag

Tijdens de Black Friday Sale van dit jaar kunnen spelers hun voordeel doen met kortingen op duizenden digitale games in de Nintendo eShop .

Daarnaast zijn er bonusmaanden voor Nintendo Switch Online-lidmaatschappen en kortingen op diverse fysieke producten in de My Nintendo Store, inclusief hardware-bundels, games, accessoires, merchandise en meer. De sale begint op maandag, 17 november om 15:00 uur en eindigt op zondag, 30 november om 23:59 uur plaatselijke tijd.

In de Nintendo eShop zijn er kortingen voor geliefde games als The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom , EA SPORTS FC 26 , Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition , de betaalde DLC-uitbreiding Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise en vele andere titels.

De volledige line-up van afgeprijsde titels verschijnt in de Nintendo eShop Sale-hub zodra de sale is begonnen.

Tijdens de Black Friday Sale krijgen alle gebruikers met een actief Nintendo Switch Online-lidmaatschap die meer dan € 25 uitgeven aan afgeprijsde digitale software een extra bonusmaand voor hun Nintendo Switch Online-lidmaatschap. Wanneer ze meer dan € 40 uitgeven aan afgeprijsde digitale software krijgen ze een tweede bonusmaand.

Van maandag 17 november tot zondag 11 januari zijn er ook kortingen op hardware-bundels in de My Nintendo Store . Spelers die tijdens deze periode een Nintendo Switch 2-systeem aanschaffen in de My Nintendo Store ontvangen een individueel Nintendo Switch Online-lidmaatschap van 12 maanden.

In de My Nintendo Store zijn ook diverse accessoires voor de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch in de aanbieding, zoals draagtassen en controllers, naast merchandise als de LEGO Super Mario Kart – Mario & Standard Kart en een aantal knuffels van personages uit de Super Mario-, Animal Crossing-, Kirby- en The Legend of Zelda-serie. Bovendien ontvang je bij elke bestelling boven de € 80 een gratis Yoshi-ornament.