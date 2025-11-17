Nintendo’s Black Friday Sale begint vandaag

Tijdens de Black Friday Sale van dit jaar kunnen spelers hun voordeel doen met kortingen op duizenden digitale games in de Nintendo eShop.
Daarnaast zijn er bonusmaanden voor Nintendo Switch Online-lidmaatschappen en kortingen op diverse fysieke producten in de My Nintendo Store, inclusief hardware-bundels, games, accessoires, merchandise en meer. De sale begint op maandag, 17 november om 15:00 uur en eindigt op zondag, 30 november om 23:59 uur plaatselijke tijd.
In de Nintendo eShop zijn er kortingen voor geliefde games als The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, EA SPORTS FC 26, Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition, de betaalde DLC-uitbreiding Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise en vele andere titels.
De volledige line-up van afgeprijsde titels verschijnt in de Nintendo eShop Sale-hub zodra de sale is begonnen.
Tijdens de Black Friday Sale krijgen alle gebruikers met een actief Nintendo Switch Online-lidmaatschap die meer dan € 25 uitgeven aan afgeprijsde digitale software een extra bonusmaand voor hun Nintendo Switch Online-lidmaatschap. Wanneer ze meer dan € 40 uitgeven aan afgeprijsde digitale software krijgen ze een tweede bonusmaand.
Van maandag 17 november tot zondag 11 januari zijn er ook kortingen op hardware-bundels in de My Nintendo Store. Spelers die tijdens deze periode een Nintendo Switch 2-systeem aanschaffen in de My Nintendo Store ontvangen een individueel Nintendo Switch Online-lidmaatschap van 12 maanden.
In de My Nintendo Store zijn ook diverse accessoires voor de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch in de aanbieding, zoals draagtassen en controllers, naast merchandise als de LEGO Super Mario Kart – Mario & Standard Kart en een aantal knuffels van personages uit de Super Mario-, Animal Crossing-, Kirby- en The Legend of Zelda-serie. Bovendien ontvang je bij elke bestelling boven de € 80 een gratis Yoshi-ornament.