Arrowhead CEO sluit Switch 2-versie Helldivers 2 niet uit

Arrowhead CEO Shams Jorjani heeft in een interview geen uitsluitsel gegeven of Helldivers 2 wel of niet naar de Nintendo Switch 2 zal komen.

In een interview met The Game Busisness wordt de CEO gevraagd naar de mogelijkheid of de game naar Nintendo’s nieuwste hybride console kan komen. Daarop geeft hij een cryptisch antwoord, namelijk: “Dat zullen we nog wel zien. Dat is iets wat van hogerhand wordt bepaald.”

Helldivers 2 is de grote verrassing van Sony en Arrowhead Studios. De game verscheen begin vorig jaar en was meteen een daverend succes. Dit jaar kwam de game ook naar de Xbox Series S/ X en dat zorgde ervoor dat de game weer wat momentum terugkreeg. Sterker nog: de game verkocht op de Xbox meer dan op de PlayStation in de eerste zes dagen van verkoop.

We zijn benieuwd of de game überhaupt ooit naar de Nintendo Switch 2 zal komen. Zo liet EA en Battlefield Studios weten dat ze op de Nintendo Switch 2 niet het publiek verwachten dat Battlefield 6 zou gaan spelen. Of datzelfde geld voor Helldivers 2 blijft natuurlijk de vraag. Zouden jullie de game graag naar Nintendo’s console willen zien komen?