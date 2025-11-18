EA slaat F1 26 over, maar komt met een betaalde uitbreiding voor F1 25

EA Sports F1-serie is al vijf jaar lang het nieuwe podium van Codemasters, maar volgend jaar slaat de studio een nieuwe release een jaar over.

Je zou bijna denken dat ook EA in ziet dat een jaarlijkse release van hun sportgames niet nodig is. Helaas is dit (vooralsnog) eenmalig en bij de EA Sports F1-serie. Volgend jaar komt er geen nieuwe release, maar wel een uitbreiding voor EA Sports FC 25 om het nieuwe seizoen te introduceren.

In een persbericht geeft EA te kennen hoe ze tot die keuze zijn gekomen:

“Sinds de lancering heeft EA Sports F1 25 lovende kritieken ontvangen van spelers, media, contentmakers, F1-coureurs en meer. Nu we vooruitkijken, kunnen spelers in F1 25 hun ervaring volgend jaar uitbreiden met het volledige FIA ​​Formule 1 Wereldkampioenschap van 2026.”

De betaalde uitbreiding zal volgens de uitgever ook de grote veranderingen doorvoeren die ook in de echte Formule 1 worden doorgevoerd. Het is ergens opmerkelijk te noemen dat uitgerekend volgend jaar geen nieuwe release kent, aangezien er dan grote wijzigingen in de sport worden geïntroduceerd.

Dat seizoen gaat op 8 maart in Australië van start, maar het is op dit moment niet bekend wanneer de uitbreiding zal verschijnen.

Fans hoeven overigens niet bang te zijn dat EA helemaal gaat stoppen met de F1 serie, want voor 2027 staat gewoon weer een nieuwe release gepland.

“De volgende volledige game in de franchise” zal in 2027 verschijnen en zal “heruitgevonden worden tot een uitgebreidere ervaring met nieuwe manieren om te spelen voor fans over de hele wereld.

De vernieuwde ervaring bouwt voort op wat trouwe spelers zo geweldig vonden aan de franchise en viert de passie voor Formule 1 met een game die zowel nieuwe als trouwe spelers onderdompelt in het moderne tijdperk van de sport.”

Wat vinden jullie van deze keuze van EA? Begrijpen jullie het?