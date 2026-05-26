WK-update EA Sports FC 26 verschijnt volgende week

EA Sports gaat FC 26 volgende week updaten om de game te voorzien van content voor het Wereld Kampioenschap dat deze zomer in de VS, Mexico en Canada wordt gehouden.

De update genaamd “The World’s Game” en zal op 4 juni aan de game worden toegevoegd. Helaas heeft EA niet de licentierechten voor het officiële toernooi, dus het zal geen volledig authentieke ervaring zijn, maar voor een speelbaar WK komt dit er wel heel dichtbij.

Het nieuws komt uit de nieuwste blogpost van PlayStation, waarin de aankomende Days of Play-aanbiedingen worden beschreven. In het overzicht van PlayStation Plus-games voor juni stond echter een klein stukje over EA FC 26, met de volgende tekst:

“De World’s Game-update, beschikbaar in de game vanaf 4 juni, introduceert een gloednieuwe internationale toernooimodus met 48 nationale teams en nieuwe authentieke stadions om in te spelen. Ga de uitdaging aan in Manager Live Challenges met een internationaal thema en duik in de spelerscarrière met nieuwe internationale ICONs en Heroes.”

EA Sports FC 26 is verkrijgbaar op de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch en Switch 2. De game scoorde een 7,5 in onze review.