NetEase kondigt harde maatregelen aan tegen cheaters in Marvel Rivals

Ontwikkelaar NetEase heeft aangekondigd streng op te treden tegen cheaters in Marvel Rivals. Volgens de studio werden kort na de recente weekendupdate nieuwe third-party cheats en ongeoorloofde hulpmiddelen verspreid en gebruikt door spelers, wat leidde tot zorgen binnen de community.



In een officiële verklaring laat NetEase weten dat het beveiligingsteam direct een gerichte banwave heeft gestart. Daarbij maakt de ontwikkelaar gebruik van meerdere detectiemethoden, waaronder anti-cheatmonitoring, analyses van afwijkend gedrag, controles van historische data en handmatige verificatie.

Spelers die betrapt zijn op het gebruik van cheats, aangepaste clients of andere illegale software zijn permanent verbannen. NetEase meldt daarnaast dat de detectiesystemen inmiddels zijn bijgewerkt, waardoor accounts die deze cheats gebruiken voortaan direct automatisch permanent geband kunnen worden.

Voor ernstigere overtredingen, zoals het verspreiden van cheats of het omzeilen van eerdere straffen, kunnen aanvullende maatregelen volgen. Hierbij noemt de studio onder andere hardware bans en IP-bans om de competitieve omgeving van Marvel Rivals eerlijk te houden.

Ook reageert NetEase op geruchten die online rondgaan over een vermeende manier om het anti-cheatsysteem uit te schakelen via launch parameters. Volgens de ontwikkelaar is dat niet mogelijk. Het anti-cheatsysteem start tegelijkertijd op met de gameclient en kan niet afzonderlijk worden gedeactiveerd. De genoemde parameter zou alleen een pop-upvenster verbergen en heeft geen invloed op de werking van de beveiliging.

NetEase roept spelers op om verdachte gebruikers te blijven rapporteren, terwijl de studio benadrukt dat het verbeteren van de anti-cheatsystemen een belangrijke prioriteit blijft voor de toekomst van Marvel Rivals.