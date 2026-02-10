Marvel Rivals Season 6.5 introduceert Elsa Bloodstone

Marvel Rivals gaat binnenkort Season 6.5 introduceren, dat gepaard gaat met een nieuw personages, veranderingen in Team-up vaardigheden en meer.

Op 13 februari gaat Season 6.5 van start en zal Elsa Bloodstone introduceren als nieuwe Duelist. Dit nieuws werd op social media gedeeld met een video dat werd geprestenteerd door GuangGuang.

Season 6.5 of Marvel Rivals approaches with Elsa Bloodstone joining the battlefield, non-stop content, and GuangGuang’s here to dish it all out! 🌟 Tune in to see what lies ahead this upcoming season on February 13, featuring Team-Up Ability changes and new Times Square events… pic.twitter.com/gkGnfJ72G4 — Marvel Rivals (@MarvelRivals) February 10, 2026

De Team-Up Ability verandert, waardoor de Fantastic Four Team-Up Ability verdwijnt. In plaats daarvan zal Invisible Woman samenwerken met Doctor Strange voor de nieuwe Psionic Mayhem team-up. Elsa Bloodstone wordt toegevoegd aan Mr. Pool’s Interdimensional Toy Box Team-Up.

Bloodstone zal samen met Deadpool een nieuwe aanval uitvoeren waarbij vijanden Deadpool’s non-stop gepraat moeten aanhoren. Daarnaast is The Thing toegevoegd aan Hulk’s Gamma Charge Team-Up en Mr. Fantastic sluit zich aan bij de Rocket Network team-up met Rocket Raccoon en Star-Lord.

Zodra we meer te horen krijgen over Season 6.5 van Marvel Rivals laten we het jullie uiteraard weten!