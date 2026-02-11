Battlefield 6 Season 2 gaat progressie en beweging verbeteren

Battlefield 6 Season 2 werd gisteren dan eindelijk voorzien van een releasedatum en nu laat het team weten wat er allemaal wordt verbeterd aan de game.

Het tweede in-game seizoen van Battlefield 6 introduceert dus niet alleen nieuwe levels, wapens en gadgets, maar ook een aantal verbeteringen aan de gameplay en de progressie die spelers maken.

Een van die veranderingen is dus snellere voortgang in de Battle Pass. Het team laat weten dat het komende seizoen meer beloningen zal opleveren en dat de Battle Pass-tokens die je verdient met carrière-XP opnieuw zijn berekend, waardoor spelers sneller vooruitgang kunnen boeken via reguliere gameplay en wekelijkse uitdagingen.

Bovendien is de besturing in de game verbeterd. Het team achter Battlefield 6 zegt dat de bewegingen nu voorspelbaarder en beter te volgen zijn tijdens snelle actiemomenten, met onder andere vloeiendere acceleratiecurves, soepeler springen over obstakels en soepelere overgangen op ladders. Het team heeft ook verbeteringen doorgevoerd die visuele inconsistenties en onverwacht gedrag verminderen.

Redsec is de Battle Royale-modus van Battlefield 6. Deze community-update meldt dat de voortgang in deze modus meer lonend zal zijn, aangezien de XP-verdiensnelheid voor carrière modus en wapens is verhoogd. De update moet ervoor zorgen dat de voortgang in de reguliere gameplay en Battle Royale beter in balans is.

Daarnaast verhogen ze de algehele beschikbaarheid van bepantsering in Redsec. Bovendien introduceren ze een afkoelperiode voor voertuigsleutelkaarten als missiebeloning nadat spelers er een hebben bemachtigd. Dit is bedoeld om de toegang tot tanks in de Battle Royale-modus beter in balans te brengen