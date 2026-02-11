Sony verhoogt mogelijk prijzen van PlayStation Plus-abonnementen

De Games & Network divisie van Sony maakte afgelopen kwartaal vier procent verlies en dit zou er wel eens voor kunnen zorgen dat de prijzen van PlayStation Plus omhoog gaan.

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers, waar de PlayStation 5 nog steeds goed scoorde, liet Lin Tao weten dat dit te maken heeft met de stijgende kosten van RAM-geheugen. Dit heeft te maken met de groei van AI, waardoor er steeds minder RAM-geheugen is.

Lao geeft aan dat die kosten ergens gecompenseerd moeten worden, maar dat Sony niet van plan is de prijzen van de PlayStation 5-consoles omhoog te schroeven. Immers hebben toch al veel mensen de console in huis en wil het bedrijf de kosten terugverdienen in de geïnstalleerde basis.

Dit zou dus kunnen betekenen dat de prijzen van de PlayStation Plus-abonnementen omhoog gaan. Al is dit nog niet bevestigd door Sony.