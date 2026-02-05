Negen miljoen PlayStation 5-consoles verkocht afgelopen kwartaal

Sony heeft laten weten in het afgelopen kwartaal negen miljoen PlayStation 5-consoles te hebben verkocht.

Dit is een lichte daling ten opzichte van het jaar daarop (9,5 miljoen exemplaren), maar wel meer dan de Nintendo Switch 2 (zeven miljoen exemplaren). In de presentatie van de kwartaalcijfers laat Sony zien dat de PlayStation 5, ondanks dat ie al vijf jaar op de markt is, het nog steeds erg goed op de markt doet.

In totaal zijn er sinds de lancering tot en met 31 december 2025 ruim 90 miljoen exemplaren van Sony’s console verkocht. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de console het record van de PlayStation 2 over neemt, maar wellicht met de release van GTA 6 kan er nog een hoop veranderen. Hebben jullie al een PlayStation 5 in huis?