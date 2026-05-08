Sony schrijft miljoenenverlies af door tegenvallende prestaties Bungie

Sony heeft een afschrijving van maar liefst 765 miljoen dollar gemeld vanwege tegenvallende prestaties van Bungie. Dat nieuws werd gedeeld via Geoff Keighley en zorgt opnieuw voor vragen rondom de toekomst van de studio achter Destiny.



Bungie werd in 2022 overgenomen door Sony voor ongeveer 3,6 miljard dollar, met als doel PlayStation sterker te positioneren binnen de live-service markt. Sindsdien heeft de studio echter meerdere moeilijke periodes doorgemaakt, waaronder ontslagen, uitgestelde projecten en zorgen rondom de prestaties van hun huidige en toekomstige games.

De recente afschrijving wijst erop dat Sony de waarde van Bungie opnieuw heeft moeten beoordelen. Een impairment loss betekent doorgaans dat een bedrijf verwacht minder financiële opbrengsten uit een investering te halen dan eerder werd gedacht.

Hoewel Sony zelf geen uitgebreide toelichting heeft gegeven over specifieke oorzaken, lijkt de beslissing verband te houden met de prestaties van Bungie als onderdeel van PlayStation Studios. De studio werkt momenteel nog aan nieuwe content voor Destiny 2 en Marathon.

De situatie benadrukt opnieuw hoe lastig de live-service markt kan zijn, zelfs voor ervaren studio’s met gevestigde franchises. Het blijft voorlopig afwachten hoe Sony en Bungie hun strategie de komende jaren verder zullen vormgeven.