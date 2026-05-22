Bungie werkt niet aan Destiny 3; laatste update Destiny 2 komt volgende maand

Bungie werkt helaas niet aan een Destiny 3, maar wel aan de laatste update voor Destiny 2.

Op 9 juni zal de ontwikkelaar de laatste grote update naar Destiny 2 brengen. In een blogbericht geeft het bedrijf te kennen dat beide Destiny games gewoon speelbaar zullen blijven, maar dat er dus geen updates zullen komen. Ook kun je de bovenstaande link gebruiken om te zien wat de Monument of Triumph update aan de game toevoegt. De ontwikkelaar claimt in ieder geval goed geluisterd te hebben na alle feedback en noemt het dan ook een “liefdesbrief voor alle spelers”.

Ondanks dat de ontwikkelaar stopt met de ondersteuning voor de populaire multiplayergame is men niet bezig met een eventueel vervolg of spin-off. Zo willen ze focus leggen om nieuwe games en natuurlijk het eerder dit jaar uitgekomen Marathon.

Destiny was voor Bungie de eerste grote game na de Halo-games die ze maakten. Beide games waren ongekend succesvol, maar de spelersaantallen liepen al tijden flink terug. Hoewel Bungie de oog op de toekomst heeft, meldt Bloomberg dat er nog een ontslagronde bij het bedrijf zal volgen. In 2024 zette het bedrijf al 220 medewerkers op straat, wat overigens 17 procent van het personeelsbestand is. Hoeveel man er nu worden ontslagen, is nog niet bekend.