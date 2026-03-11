Marathon krijgt balansupdate met verbeteringen voor combat, economie en stabiliteit

Marathon heeft een nieuwe update ontvangen die zich richt op balansaanpassingen, bugfixes en verbeteringen aan de stabiliteit van de game. Patch 1.0.0.4 brengt onder andere veranderingen aan de item-economie, wapens, vijanden en verschillende gameplay-elementen.

Meer resources en aangepaste combat

Op de map Perimeter kunnen spelers nu vaker medische kasten en munitiekratten tegenkomen. Daarnaast bevatten de gratis Sponsored Kits van MIDA, CyberAcme en Arachne nu meer startmunitie. Volgens de ontwikkelaars moet dit ervoor zorgen dat spelers minder snel zonder resources komen te zitten tijdens een run.

Ook vijanden van de UESC-factie zijn licht aangepast. Hun gezondheid en de schildsterkte van UESC-bazen zijn iets verlaagd. De ontwikkelaars geven aan dat dit moet helpen om gevechten toegankelijker te maken zonder de uitdaging volledig weg te nemen.

Verder is het bereik waarop schoten en explosies hoorbaar zijn vergroot, waardoor spelers beter kunnen reageren op gevechten in de omgeving.

Aanpassingen aan wapens en scopes

Thermische scopes zijn eveneens aangepast. Spelers kunnen vijanden nu op kortere afstanden duidelijk zien via deze scopes. Vooral voor snipers is het verschil merkbaar: de maximale afstand voor thermische highlights is teruggebracht van 180 naar 100 meter.

Daarnaast krijgt het wapen Overrun een kleine buff met een grotere standaard munitiecapaciteit.

Verbeteringen voor Rook en missies

De runner Rook heeft ook enkele aanpassingen gekregen. Zo zijn bugs opgelost waarbij backpacks konden verdwijnen na een succesvolle extractie en wordt zijn positie nu correct weergegeven op de kaart. Spelers krijgen bovendien meer reputatie bij CyAc wanneer ze met Rook weten te ontsnappen.

Ook zijn er tweaks doorgevoerd aan verschillende contracts. Zo is een nieuw NuCaloric-contract toegevoegd en is een ontmoeting met een UESC Commander iets minder moeilijk gemaakt.

Map-aanpassing en bugfixes

Op de map Outpost is de toegang via de Broken Wing-route naar de Pinwheel tijdelijk uitgeschakeld. Volgens de ontwikkelaars bood deze route momenteel te weinig risico in verhouding tot de beloning, waardoor verdere tuning nodig is.

Daarnaast lost de update meerdere bugs op, waaronder crashes, problemen met de chat en een bug waarbij deuren konden blokkeren tijdens de introductiemissie.

Tot slot zijn er ook verbeteringen doorgevoerd aan de Rewards Pass en store, waaronder correcte prijsweergave en een kleine verhoging van de LUX-bundelbonus.

Met deze update lijkt Bungie vooral te focussen op balans, stabiliteit en kwaliteit van leven, terwijl de kern van de gameplay intact blijft. Verdere tweaks worden verwacht naarmate spelers meer feedback blijven geven.