RuneScape verhoogt lidmaatschapsprijzen vanaf april, Bonds worden ook duurder

RuneScape krijgt binnenkort een aanpassing in de prijs van zijn lidmaatschap. Ontwikkelaar Jagex heeft aangekondigd dat zowel memberships als Bonds een prijswijziging krijgen, die in april 2026 van kracht wordt.

Nieuwe prijzen voor lidmaatschappen

De nieuwe tarieven gelden vanaf 10 maart 2026 voor nieuwe abonnementen. Spelers met een bestaand abonnement op één maand of twaalf maanden krijgen de aangepaste prijs bij hun eerstvolgende verlenging vanaf 9 april 2026.

Niet iedereen wordt echter geraakt door de prijsstijging. Spelers met een zogenoemd “grandfathered” maandabonnement – een doorlopend abonnement dat al actief is sinds vóór 27 september 2024 – behouden hun huidige tarief zolang hun abonnement actief blijft.

6-maanden abonnement verdwijnt

Als onderdeel van de veranderingen vereenvoudigt Jagex ook het aanbod van lidmaatschappen. Het 6-maanden abonnement wordt per direct uit de verkoop gehaald. Spelers die momenteel zo’n abonnement hebben, kunnen dit blijven gebruiken en verlengen zolang zij het niet annuleren.

Volgens Jagex blijft het 12-maanden lidmaatschap de voordeligste optie. Dit pakket biedt volgens de ontwikkelaar gemiddeld 12 maanden speeltijd voor de prijs van 9 maanden.

Bonds worden ook aangepast

Naast de membershipprijzen worden ook de prijzen van Bonds aangepast. Deze in-game items kunnen onder andere worden gebruikt om 14 dagen membership te activeren. De nieuwe prijzen worden afgestemd op de aangepaste prijs van een maandlidmaatschap om het systeem consistent te houden.

Investeren in de toekomst van RuneScape

Jagex geeft aan dat de prijsverhoging nodig is om de verdere ontwikkeling van de game te ondersteunen. De studio wijst onder andere op recente updates en content zoals nieuwe evenementen, uitbreidingen en verbeteringen aan systemen, infrastructuur en anti-cheatmaatregelen.

Met de aanpassingen wil het bedrijf naar eigen zeggen blijven investeren in de toekomst van zowel RuneScape als Old School RuneScape, zodat beide games ook de komende decennia kunnen blijven groeien.

De nieuwe prijzen gaan voor bestaande spelers dus vanaf 9 april 2026 in, afhankelijk van hun verlengingsdatum.