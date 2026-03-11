Fortnite: Save the World wordt gratis te spelen vanaf 16 april

Fortnite krijgt binnenkort een grote verandering. Ontwikkelaar Epic Games heeft aangekondigd dat de co-op modus Fortnite: Save the World op 16 april gratis te spelen wordt voor alle spelers.

Daarmee wordt de PvE-modus, die jarenlang een betaalde uitbreiding was, voor het eerst toegankelijk zonder aankoop.

Community-event voorafgaand aan de release

Om de overgang naar free-to-play te vieren organiseert Epic Games een community-event. Spelers kunnen zich via de officiële website registreren. Elke registratie telt mee voor een gezamenlijke doelstelling van de community.

Wanneer bepaalde mijlpalen worden bereikt, ontvangen alle deelnemers in-game beloningen.

De communitydoelen zijn als volgt:

300.000 registraties – spelers ontvangen de Save the World Jess Banner

700.000 registraties – spelers ontvangen de Kyle’s Construction Spray

1.000.000 registraties – spelers ontvangen de Snowstrike Hero

De laatste beloning is specifiek voor de Save the World-modus. Nieuwe spelers krijgen deze nadat ze de tutorial hebben voltooid zodra de game free-to-play gaat, terwijl huidige spelers de beloning al eerder ontvangen.

Wat is Save the World?

In Fortnite: Save the World nemen spelers het samen op tegen hordes monsters. In teams bouwen ze verdedigingswerken, verzamelen ze grondstoffen en maken ze wapens om steeds moeilijkere gebieden te overleven. De modus legt sterk de nadruk op samenwerking, waarbij spelers hun vaardigheden en bouwwerken moeten combineren om missies succesvol af te ronden.

Platforms

Vanaf 16 april zal Save the World free-to-play beschikbaar zijn op:

PlayStation 5

PlayStation 4

Xbox Series X|S

Xbox One

Xbox Cloud Gaming

Nintendo Switch 2

PC

NVIDIA GeForce NOW

Amazon Luna

De modus blijft voorlopig niet beschikbaar op smartphones, tablets en de originele Nintendo Switch.

Met de overgang naar een free-to-play model lijkt Epic Games een nieuwe groep spelers naar de PvE-modus van Fortnite te willen trekken. Of dit zorgt voor een tweede leven voor Save the World, zal blijken zodra de servers op 16 april voor iedereen opengaan.