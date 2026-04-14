Epic Games werkt aan Arc Raiders-achtige extraction shooter met Disney personages

Epic Games werkt naar verluidt in samenwerking met Disney aan een extractieshooter in de stijl van Arc Raiders.

Volgens Bloomberg is dit nieuwe project een van de vele games die momenteel in ontwikkeling zijn, en de extraction shooter zal naar verwachting in november verschijnen. Volgens bronnen van Bloomberg wordt het een “schietspel in de stijl van de hit Arc Raiders van Embark Studios, maar dan met Disney-personages die vijanden bestrijden totdat ze een extractiepunt bereiken.”

Anonieme bronnen beweren dat sommige medewerkers zich zorgen maken over de kwaliteit en originaliteit van de game, en Bloomberg meldt dat sommige werknemers zich zorgen maken over Epic’s gewoonte om steeds maar weer “versie 0.5”-versies uit te brengen.

Epic betwist de berichtgeving van Bloomberg. Liz Markham, senior directeur wereldwijde communicatie, zei dat de beweringen “niet de ambities van de samenwerking met Disney weerspiegelen”.

“We bouwen aan een nieuw universum van games en entertainment gebaseerd op Disney-ervaringen”, aldus Markham. “Epic heeft ambitieuze planningen en dat is altijd al zo geweest. We hebben ontwikkelaars massaal ingezet op projecten met een naderende releasedatum, terwijl kleinere prototypeteams werken aan projecten die verder in de toekomst liggen.”

Een woordvoerder van Disney voegde eraan toe: “We blijven gefocust op onze langdurige samenwerking met Epic, die nog steeds een sterke impuls heeft, en ons werk om een ​​baanbrekend universum van games en entertainment te creëren blijft onveranderd.”

De Walt Disney Company investeerde in februari 2024 1,5 miljard dollar om een ​​aandelenbelang in Epic Games te verwerven en kondigde plannen aan voor een grote samenwerking met Fortnite. Disney en Epic omschrijven het project als een “open, persistent, sociaal universum” dat fans de kans geeft om “content, personages en verhalen” uit het hele Disney-portfolio te bekijken, te kopen en ermee te interageren, waaronder merken als Pixar, Star Wars, Marvel en Avatar.

Het was echter niet genoeg om honderden banen te redden, want vorige maand ontsloeg Epic Games meer dan 1.000 werknemers nadat een “afname in de Fortnite-betrokkenheid” ertoe leidde dat het bedrijf “aanzienlijk meer uitgaf” dan het verdiende.