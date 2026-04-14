Tides of Tomorrow demo nu te spelen op PlayStation 5

THQ Nordic en Digixart hebben een demo van Tides of Tomorrow vrijgegeven en daarin kunnen spelers aan de slag met Online Story-Link, de baanbrekende technologie van DigixArt.

Middels de technologie kunnen spelers de gevolgen ervaren van de in-game beslissingen van eerdere spelers. Hierdoor moeten steeds nieuwe situaties ontstaan en dat klinkt erg interessant. Mocht je geïnteresseerd zijn en een PlayStation 5 hebben, kun je nu de demo spelen.

Mocht dat niet het geval zijn, kun je de game vanaf 22 april kopen.