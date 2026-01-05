Games van 2026: Reanimal – nieuw IP, bekend recept?!

Tarsier Studios is enorm bekend geworden vanwege de eerste twee delen van Little Nightmares. Gaat men volgende maand ook met Reanimal weten te overtuigen?!

Reanimal werd aangekondigd tijdens Gamescom 2024 en is een coöperatieve horrorgame in third-person perspectief waarin je de rol speelt van een weesbroer en -zus die proberen te ontsnappen van een eiland vol monsters. Je volgt een (grotendeels) lineair verhaal en ziet het zich ontvouwen vanuit een dynamisch cameraperspectief. Overigens ben je niet verplicht om de game met iemand te spelen, want je kunt ook ervoor kiezen om alleen het avontuur aan te gaan en dan zal de andere personage worden bestuurd door AI).

Spanning en zweethandjes

We hebben Reanimal helaas niet op de Gamescom kunnen spelen, maar we hebben voor dit artikel wat informatie verzameld bij content creators op YouTube en merken op dat de game niet per se excelleert in de puzzels, maar wel als het aan komt op het opbouwen van spanning en wanneer je wordt opgejaagd door een van de angstaanjagende vijanden.

Daarbij lijkt de nieuwe camerastandpunt voornamelijk een belangrijk iets te worden. Het dynamische cameraperspectief moet ervoor zorgen dat er een gevoel van spanning wordt gegeven, puur omdat bepaalde dingen op een bepaalde manier in beeld worden gebracht.

Bovendien gaat Tarsier Studios qua setting en personages een stuk duisterder dan hun vorige games, maar kun je de game misschien niet een echte horrorgame noemen. De ontwikkelaars noemde het ook meer een “duistere platformer” dan een echte horrorgame.

We zijn voornamelijk benieuwd of het geheel genoeg is om ons te overtuigen. Het feit dat ze zelf aangeven aan te raden om de game als couch co-op te spelen, geeft ons weinig vertrouwen in het niveau van de AI bestuurde personage. Echter hebben we het zelf nog niet gespeeld dus kunnen we er nog niet over

Volgende maand zullen we zien hoe de keuzes van Tarsier Studios uitpakken, want dan verschijnt Reanimal voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2.