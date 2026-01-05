Monster Hunter Wilds komt misschien naar de Switch 2

Er gaan geruchten rond dat Monster Hunter Wilds op de Nintendo Switch 2 komt. Dit gerucht is ontstaan, omdat een datamining groep een aantal presets heeft gelekt met betrekking tot deze port.

Er is geen officiële aankondiging van Capcom rondom Monster Hunter Wilds op de Switch 2. Dit gerucht kwam vanuit de /rGamingLeaksandRumours subreddit, dus neem het met een korrel zout. De post geeft aan dat een Chinese datamining groep een aantal presets heeft gelekt.

Er zijn 300 gedetaileerde parameters over vier platformen, waaronder de Nintendo Switch 2. De andere platformen zijn PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC. De post bevat een aantal bestanden die de parameters vertonen, in andere woorden de grafische instellingen van de game per platform.

Zoals aangegeven is er nog geen officiële aankondiging vanuit Capcom over Monster Hunter Wilds op de Switch 2.