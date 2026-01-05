Rebel Wolves herhaalt dat Blood of Dawnwalker dit jaar verschijnt

Rebel Wolves heeft een “Launch Year Special” van The Blood of Dawnwalker vrijgegeven, waarin men onder andere laat weten dat de game gewoon dit jaar zal verschijnen.

Wanneer de game precies verschijnt, heeft men nog in het midden ligt. Echter zal de ontwikkelaar in de komende maanden meer informatie over de game gaan delen.

Daarnaast blikt men in de video terug op het afgelopen jaar, waarin men de game officieel onthulde en tijdens diverse beurzen (waaronder de Gamescom) liet zien en zelfs speelbaar had.

Ook laat Rebel Wolves weten ontzettend blij te zijn met alle feedback die zij in die tijd hebben ontvangen en hebben een aantal details van de game erop aangepast. Zo zijn elementen als de combat, interactie en de camerastandpunt veranderd, maar zal de studio nog wel dezelfde visie doorvoeren als men had toen ze eraan begonnen.

Tot slot worden er in de video twee vrouwelijke personages onthuld, die waarschijnlijk een ondersteunende rol zullen hebben in het avontuur van Coen. Al hebben we daar nog te weinig over vernomen om een duidelijk beeld te kunnen geven.

The Blood of Dawnwalker wordt dus door Rebel Wolves ontwikkeld, dat bestaat uit voormalige medewerkers van The Witcher 3 en Cyberpunk 2077. In de game volgen spelers het avontuur van Coen, die overdag een mens is en overdag een vampier. Dit heeft impact op zijn moves en aanvallen, maar ook hoe NPC’s op je reageren.

Spelers krijgen 30 dagen de tijd om hun doelen te bereiken en hiermee wil Rebel Wolves spelers alleen maar enthousiaster te maken voor meerdere speelsessies, zodat alle verhaallijnen ontdekt kunnen worden.

The Blood of Dawnwalker verschijnt dus ergens dit jaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.