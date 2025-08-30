Preview: The Blood of Dawnwalker – Vampieren in 14e-eeuws Europa!

Toen Rebel Wolves werd opgericht, wist ik dat er iets bijzonders zat aan te komen. De studio bestaat uit voormalige CD Projekt RED-ontwikkelaars die eerder aan The Witcher 3 hebben gewerkt. Met een team van zo’n 30 man zijn ze een stuk kleiner dan hun vorige werkgever, maar wél ervaren. Hun eerste project heet The Blood of Dawnwalker, en tijdens Gamescom 2025 kregen wij de kans om exclusieve gameplay te zien.



Middeleeuwse fantasy met vampieren

De game speelt zich af in een fictief 14e-eeuws Europa, waar vampieren niet langer in de schaduw leven, maar actief macht grijpen. Naast mensen en vampieren is er nog een derde groep: de dawnwalkers. Dit zijn hybrides die overdag menselijk zijn, maar ’s nachts vampierkrachten hebben.

Je speelt als Coen, een jongeman die in een dawnwalker is veranderd. Zijn persoonlijke missie? Zijn familie redden. Maar onderweg moet hij keuzes maken die het verloop van het verhaal beïnvloeden. Rebel Wolves noemt dit een narrative sandbox, spelers krijgen de vrijheid om het verhaal op hun eigen manier te beleven.

Een quest, meerdere wegen

De Gamescom-demo liet precies zien wat dat betekent. Coen moest een crypte binnenkomen om een zwaard te vinden, en er waren meerdere manieren om dat te doen.

Overdag (mens): zonder vampierkrachten moet je andere oplossingen zoeken. In de demo betekende dit een complete side quest met een eigen mini-boss. Dialoogopties en tactische keuzes spelen hier een grote rol, maar combat voelt zwaarder en uitdagender.

’s Nachts (vampier): dan krijg je toegang tot bovennatuurlijke krachten, zoals sneller bewegen en stealth-mogelijkheden. Je bent krachtiger in combat, maar de tijd tikt door…

Tijd als gameplay-mechanic

En dat is misschien wel de slimste twist: quests hebben een tijdslimiet. Stel je moet een missie in 20 in-game dagen voltooien, dan kun je er meteen op af gaan of eerst tijd nemen om sterker te worden. Elke keuze kost tijd, waardoor je constant afweegt of je iets als mens of vampier aanpakt. Dit geeft de gameplay extra spanning en strategie.

Onmiskenbare Witcher-DNA

Qua stijl voelt The Blood of Dawnwalker meteen vertrouwd: de muziek, artstyle, questopbouw en combat als mens doen sterk denken aan The Witcher 3. Dat is logisch gezien de achtergrond van het team, en eerlijk gezegd helemaal geen probleem, sterker nog, het voelt als een kwaliteitsstempel. Tegelijkertijd onderscheiden de vampiermechanieken en de tijdslimietsystemen de game duidelijk genoeg om iets nieuws te bieden.

Conclusie

Na de Gamescom-demo ben ik overtuigd: The Blood of Dawnwalker wordt een game waar ik enorm veel tijd in ga steken. Het heeft de vertrouwde kwaliteit van The Witcher 3, gecombineerd met frisse ideeën die de gameplay spannend maken. Het enige nadeel? Er is nog geen releasedatum. Hopelijk horen we daar later dit jaar meer over.