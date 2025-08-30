Onimusha: Way of the Sword trailer bevat 10 minuten aan gameplay

Capcom heeft een video vrijgegeven waarin de demo te zien is van Onimusha: Way of the Sword die onder andere tijdens Gamescom te spelen was.

In de demo krijgen spelers eerst de kans om gewend te raken aan de controls van de game en hoe de parry’s en counters in de game werken. In de demo komen we ook een van de (tussen)bazen uit de game tegen, namelijk Saski Ganryu.

Deze demo hebben wij ook onder de knoppen gehad en wij vonden het een vette ervaring. Vooral het feit dat je zonder te kijken een vijand kan blokken die je vanaf achteren aanvalt.

Onimusha: Way of the Sword verschijnt in 2026 op de PC (Steam), PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.