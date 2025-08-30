Hands-on: Onimusha: Way of the Sword – een prachtige actiegame!

Capcom komt begin volgend jaar met een gloednieuw deel uit de Onimusha reeks. Na eerder dit jaar een remaster uit te brengen, konden we tijdens Gamescom al aan de slag met Way of the Sword.

In de demo mochten we met een van de eerste missies uit de game aan de slag en leerden we al spelenderwijs hoe de besturing werkt. Voor we ook maar een stap hadden gezet, merkte we meteen op dat Capcom ontzettend veel oog heeft gehad voor detail en dat de game er echt goed uit ziet. Vanwege de korte tijd dat de demo duurde hebben we eigenlijk weinig van het verhaal meegekregen, zodat we meer tijd hadden om te spelen.

In het level dat we speelden maakten we dan ook kennis met de verschillende soorten vijanden in de game en de manieren waarop deze allemaal om het leven te brengen zijn. We speelden de game na een demo van Ninja Gaiden 4 en het viel meteen op dat de game echt een behoorlijk stuk minder snel speelt als eerstgenoemde en dat beviel eigenlijk prima. Ninja Gaiden is toch een game waar je echt voor moet zitten en hoewel dit tot op zekere hoogte ook voor Onimusha geldt, is het toch wel een stuk makkelijker te volgen en biedt de game je nou even wat meer ruimte om adem te halen.

Waar games als Ninja Gaiden het gevoel geven dat je een soulslike game speelt en elke fout genadeloos wordt afgestraft en je dus beter moet worden, geeft Onimusha je het gevoel dat je al goed bent. Een goed voorbeeld is het gebruik van de blokkeerfunctie, die automatisch lichte aanvallen van vijanden blokkeert, waar ze ook staan. Heel eerlijk geeft het wel een ontzettend tof gevoel als je een aanval van een vijand blokkeert zonder dat je hem ook maar een blik waardig geeft!

De vijanden die we gezien hebben variëren van vliegende mytische wezens tot een soort zombie-achtige soldaten. Ze hebben wel hun eigen wapens/ katana’s of zelfs pijl en boog, maar zijn gelukkig (nog) niet heel sterk of snel. Het gaf in ieder geval genoeg tijd om gewend te raken met de controls.

Echter eindigde de game met een baasgevecht die ook meteen liet zien dat de game qua moeilijkheidsgraad niet heel ver van Ninja Gaiden af zit. Dit was de eerste vijand die er niet een klein schepje bovenop deed, maar ook moves had die je binnen no-time op het randje van de dood konden brengen. Helaas eindigde de demo net voordat ik de baas verslagen had, maar dat geeft mij alleen maar meer reden om zin te hebben als de game uit komt.

Onimusha: Way of the Sword heeft in de kleine 20 minuten dat de demo duurde in ieder geval een positieve indruk achter gelaten. De game speelt lekker weg en draaide bovendien erg soepel op de Xbox Series X. Het is natuurlijk altijd een goed teken dat het jammer is wanneer een demo alweer ten einde komt. Ach het geeft ondergetekende alleen maar meer motivatie volgend jaar met de volledige game aan de slag te mogen! Moet je nagaan dat tijdens het spelen van de demo de vaardigheden van de Oni gauntlet nog niet eens uitvoerig getest zijn!