Verhaal Resident Evil: Veronica is niet helemaal één op één gekopieerd

Resident Evil-fans kijken ongetwijfeld uit naar de komst van Resident Evil: Veronica, maar je hoeft overigens geen complete remake te verwachten.

Tijdens de Summer Game Fest werd de game aangekondigd voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2 en de trailer zag er veelbelovend uit. In een Q & A tijdens het event heeft producer Yoshiaki Hirabayashi wat meer infomatie over de remake vrijgegeven. Zo zal de game qua verhaal anders worden verteld dan het origineel en hoewel er geen scenes zijn verwijderd, is er wel heel wat aangepast. Zo zal de manier waarop het verhaal zicht ontvouwd anders zijn dan het origineel.

De oorspronkelijke versie kende namelijk abrupte tempowisselingen, lange stukken waarin je moest terugkeren naar een eerder gebied en verhaalontwikkelingen die soms met weinig voorbereiding kwamen. Een moderne herinterpretatie biedt Capcom de kans om die ruwe kantjes glad te strijken en tegelijkertijd de iconische momenten van de game te behouden.

Resident Evil Veronica maakt gebruik van third-person view

Ook werd er tijdens de vragensessie antwoord gegeven op de vraag voor welk camerastandpunt er is gekozen in Resident Evil: Veronica. Waar Resident Evil: Requiem nog de keuze bij de spelers legde, zal Veronica een vast camerastandpunt hebben en dat is een third person view. Daarop leek de trailer echter niet te hinten, gezien het begin juist door de ogen van Claire Redfield werden getoond. Echter bevatte de trailer geen gameplay, dus wellicht wordt er wel in cut scenes geswitcht.

Hoe dan ook zullen we volgend jaar weten hoe goed deze versie is! Kijken jullie al uit naar deze remake?