Oudere Resident Evil Remakes komen mogelijk ook naar de Switch 2

Er wordt gespeculeerd over mogelijke releases de remake van Resident Evil 2, 3 en 4 voor de Nintendo Switch 2.

Het ziet er rooskleurig uit voor degene die de Resident Evil remakes (nog) een keer willen spelen op hun Switch 2. Althans dat claimt insider Nate the Hate op X. Nadat een fan hem vroeg of hij wat weet of de REmakes (leuke afkoring voor Resident Evil Remakes nog naar de Switch 2 komen, zei hij dat dit nog dit jaar moet gebeuren.

They are coming to SW2. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) June 9, 2026

As of last plan, yes. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) June 9, 2026

De Resident Evil Remake-trilogie is al een tijdje verkrijgbaar, met het tweede deel in 2019, het derde in 2020 en het vierde in 2023. Alle drie de games zijn opnieuw ontwikkeld met Capcoms eigen RE Engine, die ook werd gebruikt voor de meest recente game, Resident Evil Requiem.

Het laatste deel in de remake-trilogie speelt zich 6 jaar na de ramp in Raccoon City af, wanneer Leon S. Kennedy eropuit wordt gestuurd om de ontvoerde dochter van de president te redden.

Spelers moeten er rekening mee houden dat de ontwikkelaars de release van de Resident Evil Remakes voor de Switch 2 nog niet officieel hebben bevestigd.

Wat daarentegen wel bevestigd is voor de Switch 2, is de komst van de remake van Veronica. Hoewel deze game niet helemaal een één op één kopie wordt, verschijnt deze (net als Requiem) ook op Nintendo’s nieuwste hybride console. Er werd in het verleden ook geroddeld over wat de volgende remake is na Veronica en dat zou mogelijk een remake zijn van Resident Evil Zero. Daarvan werd in 2015 nog een remaster van uitgebracht, maar eerlijk is eerlijk: een remake zou die game wel meer goeds doen en helemaal met de RE Engine!