Fire Emblem: Fortune’s Weave combineert strategische gevechten met een verhaal over goden en helden

Tijdens de Fire Emblem: Fortune’s Weave Direct-presentatie van vandaag heeft Nintendo nieuws over het nieuwste deel in de Fire Emblem-serie gedeeld, dat op 17 september exclusief voor de Nintendo Switch 2 verschijnt.

Het Dagdan Empire: een zeer welvarend land onder de hoede van de goden. In de hoofdstad van het rijk, Dagsion, nemen vechters uit het hele land deel aan de Heroic Games, waarbij de winnaar een wens mag doen. Onder de deelnemers zijn vier helden die het lot van de wereld kunnen bepalen.

In Fire Emblem: Fortune’s Weave ontdek je een verhaal van kracht en staal, strategische gevechten en een naderende oorlog waarin jij in het middelpunt staat.

Je kunt de Fire Emblem Fortune’s Weave Direct-presentatie in zijn geheel hieronder terugkijken:

Goden en helden: vijf jaar na de Heroic Games is het Dagdan Empire tot aan de afgrond gebracht door de herrezen demonengod Balor. Vier helden die een grote rol speelden tijdens de Heroic Games, zijn verdwenen. Om grip te krijgen op de situatie geeft de oergodin Sothis een ziel de opdracht om de wereld van de ondergang te redden. Die ziel ben jij.

Hoofdpersoon: betreed een wereld die wordt overheerst door chaos. Vecht jij in je eentje tegen de demonengod Balor of gebruik je de tijdreiskrachten van de godin Fortuna om het lot van de vier helden te veranderen? Verzamel je troepen en verlicht het pad naar de redding van Dagda.

Vier helden: reis terug naar de tijd van de Heroic Games en ga de strijd aan als een van de vier helden. Je personagekeuze bepaalt hoe het verhaal verloopt.

Cai: komt uit het vredige dorpje Ribeira en neemt samen met zijn jeugdvrienden deel aan de Heroic Games om zijn vader te bevrijden.

Dietrich: wanneer hij na een monsteraanval op zee in Dagda aanspoelt, besluit de altijd vechtlustige Dietrich aan de Heroic Games mee te doen met nieuwe bondgenoten aan zijn zijde.

Theodora: komt uit het koninkrijk Saramis en leidt haar ervaren soldaten de strijd in om de eer van haar godin, de verachte Keeper of Death and Night, en de vrede in haar koninkrijk te verdedigen.

Leda: een jonge vrouw uit een invloedrijke familie die gezegend is met muzikaal talent. Ze geeft er alles voor om wraak te nemen op de moordenaar van haar vader. Als ze ontdekt dat de moordenaar aan de Heroic Games deelneemt, besluit ze om samen met haar bondgenoten mee te doen.

Vanuit elk verhaal van de helden kun je door de tijd reizen om een ander pad te nemen. De voortgang van de helden blijft bewaard, dus je kunt alle vier de verhalen ook parallel aan elkaar spelen.

De Heroic Games: de Heroic Games zijn een serie wedstrijden ter ere van Dagda, de eerste koning en stichter van het rijk. Men zegt dat Solel, de huidige heerser van het Dagdan Empire, een wens vervult voor de winnaar van de Games. Het is niet makkelijk om te winnen, dus je moet je goed voorbereiden.

Bereid je voor op de strijd: verken Dagsion tussen de wedstrijden door om voorzieningen te bezoeken voor uitrusting, bonussen en meer. Naarmate je reis vordert, krijg je toegang tot nog meer diensten. Je kunt ook buiten de muren van Dagsion op reis gaan om je team te versterken. Deze tijd kun je besteden zoals je wilt, dus denk goed na over wat je wilt doen.

Arena : hier kun je trainen om je vaardigheden te verbeteren, waardoor je nieuwe acties kunt leren en sterkere wapens kunt leren hanteren. Op wedstrijddagen kun je gevechten tussen andere deelnemers bekijken om tegenstanders te bestuderen.

: hier kun je trainen om je vaardigheden te verbeteren, waardoor je nieuwe acties kunt leren en sterkere wapens kunt leren hanteren. Op wedstrijddagen kun je gevechten tussen andere deelnemers bekijken om tegenstanders te bestuderen. Shopping Arcade : hier kun je wapens en gereedschap kopen of wapens verbeteren met de materialen die je hebt verzameld.

: hier kun je wapens en gereedschap kopen of wapens verbeteren met de materialen die je hebt verzameld. Temple Row : in tempels kun je klusjes doen om zegeningen te ontvangen die je tijdens gevechten helpen, zoals een tijdelijke versterking, het halveren van opgelopen schade en meer.

: in tempels kun je klusjes doen om zegeningen te ontvangen die je tijdens gevechten helpen, zoals een tijdelijke versterking, het halveren van opgelopen schade en meer. Certificatie-examens : praat met een exam proctor om je eenheden nieuwe klassen te geven. Succes is niet gegarandeerd, dus zorg dat ze de juiste vaardigheden hebben voordat je ze aanmeldt.

: praat met een exam proctor om je eenheden nieuwe klassen te geven. Succes is niet gegarandeerd, dus zorg dat ze de juiste vaardigheden hebben voordat je ze aanmeldt. Missies : voltooi missies van de bewoners van de stad binnen de deadline om beloningen te ontvangen. Je weet maar nooit wie er om hulp zal vragen.

: voltooi missies van de bewoners van de stad binnen de deadline om beloningen te ontvangen. Je weet maar nooit wie er om hulp zal vragen. Rekruteren: voeg sterke krijgers die je ontmoet, aan je team toe. Ze zeggen eerst misschien nee, maar als je ze geschenken geeft of uitnodigt voor een maaltijd, kun je ze misschien overhalen.

voeg sterke krijgers die je ontmoet, aan je team toe. Ze zeggen eerst misschien nee, maar als je ze geschenken geeft of uitnodigt voor een maaltijd, kun je ze misschien overhalen. Herbergen: hier kun je uitrusten, eten en je beurten gebruiken om automatisch ervaring op te doen en materialen te verzamelen. Personages kunnen hier ook met gesprekken hun onderlinge support versterken.

Buiten Dagsion: buiten de muren van Dagsion kun je de wereldkaart verkennen. De tijd verstrijkt bij elke stap die je zet, dus plan je expedities zorgvuldig.

Wereldkaart : bezoek dorpjes om lokale goederen te kopen, informatie te verzamelen en de vaardigheden van je team te verbeteren in Skirmish-gevechten. Daarnaast kan elk van de vier helden op de wereldkaart unieke vaardigheden gebruiken. Ook vind je buiten Dagsion dungeons om te verkennen.

: bezoek dorpjes om lokale goederen te kopen, informatie te verzamelen en de vaardigheden van je team te verbeteren in Skirmish-gevechten. Daarnaast kan elk van de vier helden op de wereldkaart unieke vaardigheden gebruiken. Ook vind je buiten Dagsion dungeons om te verkennen. Dungeons: in dungeons kun je materialen tegenkomen om je wapens te versterken en andere waardevolle dingen verzamelen. Als je in dungeons vijanden tegenkomt, breekt er een Clash uit die anders is dan normale gevechten. In Clashes kun je combo’s uitvoeren met bondgenoten.

Wedstrijden: net als bij gevechten uit eerdere Fire Emblem-games, draait het er bij wedstrijden om dat je strategische zetten doet. Kies je eenheden en zet ze neer. Daarna kan de strijd beginnen. Het bewegingsbereik van eenheden is blauw gekleurd en hun aanvalsbereik rood. Als al je eenheden klaar zijn met hun acties, is je tegenstander aan de beurt. Strijd om de beurt in felle gevechten totdat er een winnaar is.

Klassen, gevechten en meer: op alle vier de paden zul je het moeten opnemen tegen geduchte tegenstanders, waar of wanneer je ook de wapens opneemt.

Klassen: op basis van hun klassen kunnen de vaardigheden, de wapens en het bewegingsbereik van eenheden drastisch verschillen. Je hebt de keuze uit verschillende categorieën:

Beginner : er zijn vijf beginnerklassen, die elk een fundamentele rol in gevechten vervullen. Dit zijn onder andere Gladiators die sterk zijn met wapens, Diviners die magie gebruiken, Ornius Riders die grote afstanden kunnen afleggen en meer.

: er zijn vijf beginnerklassen, die elk een fundamentele rol in gevechten vervullen. Dit zijn onder andere Gladiators die sterk zijn met wapens, Diviners die magie gebruiken, Ornius Riders die grote afstanden kunnen afleggen en meer. Specialty : er zijn meer dan tien Specialty-klassen, elk met hun eigen vaardigheden. Armored Knights hebben een sterke verdediging met zware bepantsering, Wing Soldiers kunnen over obstakels springen en grote afstanden afleggen, Charioteers kunnen meerdere vijanden in een rechte lijn aanvallen, en meer.

: er zijn meer dan tien Specialty-klassen, elk met hun eigen vaardigheden. Armored Knights hebben een sterke verdediging met zware bepantsering, Wing Soldiers kunnen over obstakels springen en grote afstanden afleggen, Charioteers kunnen meerdere vijanden in een rechte lijn aanvallen, en meer. Advanced: deze klassen zijn meesters in hun vaardigheden. Cataphracts hebben de mobiliteit van paardrijders met de verdediging van pantsereenheden, Guardians zijn begaafd met zowel speren als witte magie en Elephant Riders vechten op gigantische rijdieren, om er maar een paar te noemen.

Aanvalsmethodes: tijdens gevechten kunnen eenheden verschillende soorten wapens gebruiken, waaronder zwaarden, handschoenen waarmee ze beter kunnen ontwijken, speren die grote schade aanrichten tegen strijders op rijdieren, bijlen die weinig precisie hebben, maar veel aanvalskracht, bogen die vijanden op afstand raken en magie die effectief is tegen zwaarbepantserde vijanden en bondgenoten kan genezen of op anderen manieren kan ondersteunen. Er zijn ook zwaarden met bliksemaanvallen, handschoenen die op vuurwapens lijken, en andere unieke wapens.

Positionering: op het slagveld is positionering heel belangrijk. Voorkom mogelijke tegenaanvallen door vijanden die mêleewapens hebben van verre aan te vallen, en val tegenstanders die langeafstandswapens gebruiken van dichtbij aan. Het terrein kan je ook een voordeel geven en bondgenoten naast elkaar kunnen elkaar een bonus geven. Analyseer de situatie en zet het slagveld naar jouw hand.

Combat Arts en Blaze Arts: Combat Arts zijn aanvallen ten koste van wapenduurzaamheid. Deze aanvallen zijn sterker, hebben een groter bereik of hebben andere voordelen, dus gebruik ze op beslissende momenten. Blaze Arts zijn speciale acties die het tij van een gevecht kunnen keren, ten koste van de HP van de held. Cai schiet bijvoorbeeld vlammen uit zijn hand voor een aanval in een groot gebied, Dietrichs inktzwarte mantel kan hem over het slagveld teleporteren, Leda speelt op haar vihuela om haar teamgenoten te versterken, een sterk monster op te roepen en meer.

Fortuna’s Blessing: na elke actie kun je de tijd terugdraaien naar een eerder moment in de strijd. Dus bedenk gerust een nieuwe strategie als dingen anders uitpakken dan gepland of als je favoriete eenheid onverwacht ten onder gaat.

Jouw verhaal begint aan het einde van de wereld door toedoen van de demonengod. Diegenen die zich in de toekomst bij je aansluiten, versterken de macht van je verzamelde troepen. Welk pad bewandel jij om de wereld te redden?

Fire Emblem: Fortune’s Weave komt op 17 september exclusief naar de Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn nu mogelijk in de Nintendo eShop. De Fire Emblem: Fortune’s Weave Dagdan Collection met een SteelBook, personage-artkaarten, een kaart van Dagda, en een artbook, verschijnt op dezelfde dag.