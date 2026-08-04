FINAL FANTASY XIV nu beschikbaar op Nintendo Switch 2, tijdelijke korting en gratis speelperiode aangekondigd

FINAL FANTASY XIV is vanaf vandaag officieel beschikbaar op de Nintendo Switch 2. Daarmee kunnen Nintendo-spelers eindelijk aan de slag met de populaire MMORPG van Square Enix, die al jaren een vaste waarde is binnen het genre.



Om de lancering te vieren, biedt Square Enix tijdelijk 30% korting op zowel de Complete Edition als de Complete Collector’s Edition. Deze actie loopt tot 13 augustus 2026.

Tijdelijk zonder abonnementskosten

Om de start van de game zo soepel mogelijk te laten verlopen, hoeven nieuwe spelers de eerste periode na de release ongeveer een maand lang geen abonnementskosten te betalen. Daarna gaat de reguliere gratis speeltijd van 30 dagen in die bij een nieuwe platformregistratie hoort. Zodra deze periode afloopt, is een actief abonnement vereist om verder te spelen.

Opvallend is dat spelers die FINAL FANTASY XIV al op een ander platform spelen, ook voor de Nintendo Switch 2 een apart abonnement nodig hebben. Wie nog actieve speeltijd op een ander platform heeft, kan wel gebruikmaken van een abonnement tegen een gereduceerd tarief. Daarnaast is een Nintendo Switch Online-abonnement niet nodig om de game online te spelen.

Bestaande personages meenemen

Spelers kunnen hun bestaande avontuur eenvoudig voortzetten op de Nintendo Switch 2. Door tijdens de eerste keer opstarten dezelfde Square Enix-serviceaccount te selecteren, blijven personages, voortgang en aankopen behouden. Wel waarschuwt Square Enix dat de koppeling tussen een Nintendo-account en een Square Enix-account permanent is en later niet meer gewijzigd kan worden.

Wie liever opnieuw begint, kan een nieuw personage aanmaken en profiteren van speciale bonussen op geselecteerde servers die als New of Preferred zijn gemarkeerd.

FFXIV Coins en Nintendo Switch Online-voordeel

Voor abonnementen, extra diensten en optionele aankopen introduceert Square Enix FFXIV Coins. Deze digitale valuta is verkrijgbaar via de Nintendo eShop en kan worden gebruikt voor abonnementen en aankopen via de Mog Station en de online winkel van FINAL FANTASY XIV.

Spelers met een Nintendo Switch Online-lidmaatschap ontvangen bovendien een exclusieve bonus op de Switch 2-versie: één extra Aetheryte kan worden ingesteld als gratis teleportlocatie, waardoor je zonder gil naar die bestemming kunt reizen.

Met de release op Nintendo Switch 2 breidt FINAL FANTASY XIV zijn bereik opnieuw uit. Dankzij cross-platform ondersteuning, de tijdelijke abonnementsvrijstelling en de introductiekorting is dit een uitstekend moment voor zowel nieuwe als terugkerende Warriors of Light om aan hun avontuur te beginnen.