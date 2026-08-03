Final Fantasy 7 Revelation eindigt het verhaal van de game; eventuele DLC brengt een spin-off

Final Fantasy 7 Revelation regisseur Naoki Hamaguchi stelt fans gerust door te melden dat je geen DLC hoeft te kopen om het einde van het verhaal van de trilogie te ervaren.

De regisseur van Final Fantasy 7 Revelation heeft spelers verzekerd dat de hoofdgame het verhaal van de trilogie definitief zal afsluiten.

Toen het eerste deel van Final Fantasy 7 Remake in 2020 uitkwam, kreeg het het jaar daarop een verbeterde update genaamd Intergrade, die een nieuwe verhaaluitbreiding genaamd Episode Intermission bevatte.

Final Fantasy 7 Rebirth kreeg echter geen verhaaluitbreiding, omdat Square Enix zich in plaats daarvan richtte op de derde game.

In een interview met Automaton werd Naoki Hamaguchi gevraagd of het derde en laatste deel van de remake-trilogie DLC zou krijgen.

Hamaguchi antwoordde dat hij het gevoel heeft dat mensen verwachten dat Revelation uiteindelijk verhaal-DLC zal krijgen, maar dat hij daar nog geen definitieve uitspraak over wilde doen.

“Ik heb het gevoel dat zowel de media als de fans op dit moment een DLC verwachten. Bovendien merk ik enorme verwachtingen voor de Final Fantasy 7-franchise, of beter gezegd, het lijkt erop dat fans niet willen dat het al eindigt.

Het verhaal wordt in de hoofdgame voltooid

Dat gezegd hebbende, de zaken zijn nog niet helemaal duidelijk, dus we kunnen nog niet met zekerheid zeggen: ‘oké, we gaan DLC maken voor Final Fantasy 7 Revelation‘. Maar als we de steun van de fans krijgen en als er echt vraag naar is, denk ik dat we het zouden willen overwegen.”

Hamaguchi werd vervolgens gevraagd of dit zou kunnen betekenen dat de game eindigt met een cliffhanger, die uiteindelijk in een DLC-epiloog zal worden opgelost.

Hij ontkende dit en verklaarde dat Revelation het verhaal definitief zou afsluiten en dat eventuele DLC eerder een spin-off zou zijn dan een extra hoofdstuk aan het einde.

“Het verhaal wordt afgerond binnen de hoofdgame. We zijn vastbesloten om de serie af te sluiten met Final Fantasy 7 Revelation en we ontwikkelen de game met dat doel voor ogen.

Als we hypothetisch gezien DLC zouden uitbrengen, zouden we waarschijnlijk een soort spin-off willen maken die zich richt op een specifiek personage en hun onvertelde verhalen laat zien, zoals we deden met Yuffie in Final Fantasy 7 Episode Intermission. Ik denk dat daar vraag naar is onder fans. Dus mochten we overwegen om een ​​DLC te maken, dan is dit het soort project dat we waarschijnlijk zouden proberen.”

Een vermelding in de Epic Games Store die vorige maand door dataminers werd gevonden, suggereerde dat Final Fantasy 7 Revelation inderdaad extra verhaalcontent zal krijgen, aangezien een ogenschijnlijke lijst met DLC een “Story Expansion Pass” bevatte.

Eerder dit jaar legde Hamaguchi uit dat het tweede spel, Final Fantasy 7 Rebirth, geen grote verhaal-DLC kreeg omdat hij vond dat fans lang genoeg hadden gewacht tot de trilogie ten einde was, en dat zijn rol was “om het derde deel zo snel mogelijk aan de fans te leveren met een afwerking die ze bevredigend zouden vinden”.

Final Fantasy 7 Revelation verschijnt in 2027 voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2.