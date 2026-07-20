Square Enix viert 25 jarig bestaan Final Fantasy X met video en Switch 2 port

Square Enix heeft een trailer uitgebracht ter ere van het 25-jarig jubileum van Final Fantasy X.

Het tiende hoofddeel in de Final Fantasy-serie werd uitgebracht op 19 juli 2001. Het was de eerste Final Fantasy-game die op de PlayStation 2 verscheen en de eerste met volledig polygonale omgevingen in plaats van 3D-personages op vooraf gerenderde achtergronden.

De game was zo’n succes bij zowel critici als het publiek dat het de eerste Final Fantasy-game ooit werd met een direct vervolg: Final Fantasy X-2, dat in maart 2003 uitkwam.

Beide games kregen een HD-remaster die in de loop der jaren op verschillende platforms is uitgebracht: PlayStation 3 en Vita in 2013, PlayStation 4 in 2015, PC in 2016 en Switch en Xbox One in 2019.

Nu is Nintendo’s nieuwste platform, de Switch 2, het nieuwste systeem dat een port van Final Fantasy X/X-2 HD Remaster ontvangt, die op 23 juli verschijnt.

Volgens de beschrijving van Square Enix heeft de Switch 2-versie de volgende functies (waarvan sommige mogelijk al in andere versies van de game aanwezig zijn):

– De graphics van personages, monsters en achtergronden zijn volledig opnieuw gemaakt in Full HD en hebben een aanzienlijk hogere resolutie.

– De muziek is volledig geremasterd en opnieuw gearrangeerd.

– Extra elementen uit Final Fantasy X / Final Fantasy X-2 International Version zijn volledig opnieuw gecreëerd.

– Een hogesnelheidsmodus, geen willekeurige gevechten en andere nieuwe, gebruiksvriendelijke functies zijn toegevoegd.

Wat echter niet lijkt te zijn, is een gratis of goedkopere upgrade voor spelers die de Switch-versie al bezitten. Dit betekent dat iedereen die de Switch 2-versie wil spelen de volle mep opnieuw moeten neerleggen.